Hayat Kurduğu sera ile komşularına örnek oldu İlk hasat için gün sayıyor
AKTÜEL

Kurduğu sera ile komşularına örnek oldu: İlk hasat için gün sayıyor

Ordu’da ev hanımı olan Emine Aydın, DOKAP projesi ile kurulan serasında domates, patlıcan, biber ve salatalık yetiştiriyor. Zamanın büyük bölümünü serasında çalışarak geçiren Aydın, serasından ilk hasadını alacağı günü heyecanla bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Kurduğu sera ile komşularına örnek oldu: İlk hasat için gün sayıyor
Emine Aydın

Kabadüz ilçesinde ev hanımı Emine Aydın, DOKAP projesi (Doğu Karadeniz Projesi) ile kurulan serasından domates, patlıcan, biber ve salatalık yetiştiriyor. İlçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan serada gün boyu çalıştığını belirten Aydın, başarılı olmak için büyük emek harcadığını söyledi.

İHA

"Aile ekonomimize katkı sağlayacağım"

Seracılığı severek yaptığını dile getiren Aydın, “DOKAP projesi kapsamında seracılığa başladım. Günümün büyük bölümünü seramda geçiriyorum. Şimdiden sebzelerim oldukça büyüdü. İlk sebzeleri toplayacağım günü heyecanla bekliyorum. Sera şimdiden komşularım örnek oldu. Buraya gelen herkesten bana çok güzel dönüşler oluyor. İnşallah bu işten aile ekonomimize katkı sağlayacağım" dedi.

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