​Kurtlar Vadisi 2020'de Netflix'te yayınlanacak

Türkiye'de 1,5 milyon abone sayısına ulaşan Netflix, son olarak Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerini yayınlamak için Pana Film ile anlaşma sağladı.

Netflix ile izleyicisiyle buluşacak

2 sezondur herhangi bir kanalda yayınlanmayan Kurtlar Vadisi, 2020 yılında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin Netflix'te yayınlanacak olan kısmının adı ise Kurtlar Vadisi Kaos olacak. Geçen sezon Kanal D ve TRT ile olan anlaşmalar son dakikada iptal olan dizi 2020 yılında Netflix ile izleyicisiyle buluşacak.

Çekimleri kasım ayında başlıyor

Birinci sezon senaryosu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinin ise Kasım ayında başlaması bekleniyor. Dizinin başrolünde ise yine dizideki adı Polat Alemdar olarak tanınan Necati Şaşmaz oynayacak.