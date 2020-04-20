Hayat Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması başladı
AKTÜEL

'Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması' başladı

Sendikamızın kuruluşundan itibaren çeyrek asrı aşan hak, emek ve özgürlük mücadelesinde bedeller ödendi, gözyaşları döküldü, kıt imkânlarla büyük mesafeler katedildi. Kurucu liderlerimiz başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir tarafında dava bilinciyle hareket eden öncülerimiz var olmanın, büyümenin destanını yazdılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarışmaya son başvuru tarihi: 10 Temmuz.
Yarışmaya son başvuru tarihi: 10 Temmuz.

Gözyaşıyla, el ve gönül birliğiyle ortaya çıkan bu destanın sadece dillerde hatıra olarak kalmaması, geçmişte bir anı olmanın ötesine geçebilmesi, genç kuşaklara bir müktesebat olarak aktarılabilmesi için ‘bismillah’ diyeceğiz, hep birlikte geçmişte yazdığımız destanı bu sefer geleceğimiz için yazacağız.

  • Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği bulunan başkanlarımızın, temsilcilerimizin ve üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinin yeni sendikacı kuşaklara aktarılması amacıyla sendikacılık ve sendikal mücadele anılarının kaleme alınması ve kitaplaştırılması suretiyle düzenlediğimiz “Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması” başladı.

Yarışma, görev süresi sona ermiş veya halen görevde bulunan bütün genel merkez, şube, temsilcilik yöneticileri, işyeri temsilcileri ile emekli olan veya halen üye olan bütün üyelere açıktır.

Son başvuru, www.ebshatirayarismasi.org adresinde yayınlanan başvuru formu üzerinden 10 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Eserlerin incelemesi, elemeleri yapacak ve ödüle layık görülen eserleri belirleyecek olan jüri tarafından yapılacak.

Ödüle layık görülen eserler www.ebshatirayarismasi.org adresinden duyurulacak. Yarışma sonucunda, birincilik, ikincilik, üçüncülük dereceleri ile “Mehmet Akif İnan Özel Ödülü” ve “Erol Battal Özel Ödülü” verilecek.

Dereceye giremeyen ancak jüri tarafından edebî, sendikal, teknik ve sanatsal açıdan amaca uygunluğu bakımından kıymetli bulunan eserler telif bedeli ödenerek yayınlanacak kitaba dâhil edilecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

Kurucu, üye, işyeri temsilcisi, şube başkanı, yönetim kurulu üyesi gibi, hangi kademede olursa olsun geçmişte sendikamıza verilen emekleri, hasredilen zamanları, hatıraları bu yarışmayla genç sendikacılara kazandırmayı amaçlıyoruz.

‘Geçmişteki emeğimiz, geleceğimizin istikametidir’ diyerek, sizleri tecrübe, anı ve birikiminizle Eğitim-Bir-Sen’in kurumsal işleyişine katkıda bulunmaya, Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması’na katılmaya davet ediyoruz.

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