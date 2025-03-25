Kutlu seferde Ramazan bereketi: Mavi Marmara mazlumlara umut oluyor

2010 yılında yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından, başta Filistin olmak üzere dünyada mazlumların sesi olmak, insan haklarını savunmak ve kriz bölgelerine acil insani yardım ulaştırmak için kurulan Mavi Marmara Derneği, bu Ramazan’da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Derneğin hedeflerinin en başında saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazze’nin sesi olmak ve acil insani yardım ulaştırmak gelirken, dünya genelinde adaletin, insan haklarının ve özgürlüklerin savunulmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket ediyor.

Mavi Marmara Derneği, adaletin tesis edildiği, insanların temel haklarına erişebildiği ve zulmün sona erdiği bir dünyanın hayaliyle, insani yardım projeleri, eğitim faaliyetleri, gelir temini projeleri ve Gazze’nin yeniden inşası için çalışmalarına devam ediyor.

Dernek, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Başta Filistin ve Filistinlilerin yaşadığı Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye olmak üzere, Afrika kıtasında, Afganistan’da ve Yemen’de bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak, iftar, zekat, bayramlık ve sadaka dağıtımlarıyla desteklerini ulaştırıyor.