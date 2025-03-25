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Kutlu seferde Ramazan bereketi: Mavi Marmara mazlumlara umut oluyor

Kutlu seferde Ramazan bereketi: Mavi Marmara mazlumlara umut oluyor

00:1425/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mavi Marmara Derneği, Ramazan yardımlarını bu yıl da dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.
Mavi Marmara Derneği, Ramazan yardımlarını bu yıl da dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Mavi Marmara saldırısının ardından acil insani yardım ulaştırmak için kurulan Mavi Marmara Derneği, bu Ramazan’da da çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl ‘’Ramazan’ın Bereketi Kardeşliğe Hayat Olsun’’ sloganıyla yola çıkan dernek, 20 günlük süre zarfında 9 farklı bölgede 50 binden fazla ihtiyaç sahibine fitre-fidye, zekat, bayramlık, sadaka, iftar ve erzak gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor.

2010 yılında yaşanan
Mavi Marmara
saldırısının ardından, başta Filistin olmak üzere dünyada mazlumların sesi olmak, insan haklarını savunmak ve kriz bölgelerine acil insani yardım ulaştırmak için kurulan Mavi Marmara Derneği, bu Ramazan’da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Derneğin hedeflerinin en başında saldırıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazze’nin sesi olmak ve acil insani yardım ulaştırmak gelirken, dünya genelinde adaletin, insan haklarının ve özgürlüklerin savunulmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket ediyor.

Mavi Marmara Derneği, adaletin tesis edildiği, insanların temel haklarına erişebildiği ve zulmün sona erdiği bir dünyanın hayaliyle, insani yardım projeleri, eğitim faaliyetleri, gelir temini projeleri ve Gazze’nin yeniden inşası için çalışmalarına devam ediyor.

Dernek, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Başta Filistin ve Filistinlilerin yaşadığı Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye olmak üzere, Afrika kıtasında, Afganistan’da ve Yemen’de bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak, iftar, zekat, bayramlık ve sadaka dağıtımlarıyla desteklerini ulaştırıyor.

Bu yıl ‘’Ramazan’ın Bereketi Kardeşliğe Hayat Olsun’’ sloganıyla yola çıkan dernek, 20 günlük süre zarfında 9 farklı bölgede 50 binden fazla ihtiyaç sahibine fitre-fidye, zekat, bayramlık, sadaka, iftar ve erzak gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor.

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#Yemen

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