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Hayat Kuzey Korede bir balıkçı ABD radyosu dinlediği için öldürüldü
AKTÜEL

​Kuzey Kore'de bir balıkçı ABD radyosu dinlediği için öldürüldü

Kuzey Kore'de bir balıkçı ABD radyosu dinlediği için öldürüldü

Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asia'yı 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından infaz edildi. İnfazın diğer balıkçıların gözü önünde tek kurşunla gerçekleştiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFA radyosunu 15 yıl boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından 100 balıkçının önünde vurularak infaz edildi.

TEK KURŞUNLA CAN VERDİ

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde, 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.

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KORONAVİRÜSE KARŞI DA 'İNFAZ' ÖNLEMİ ALINIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emrini verdiği de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

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