Hayat Kuzey Makedonyada yüzlerce hafız yetiştirdi Kalkandelenli Molla Mahmud Efendi Aslani vefat etti
AKTÜEL

Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştirdi: Kalkandelenli Molla Mahmud Efendi Aslani vefat etti

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde yaşamını Kur'an-ı Kerim'e ve hafız yetiştiriciliğine adayan Molla Mahmud Efendi Aslani, 89 yaşında vefat etti.

Haber Merkezi AA
​Kuzey Makedonyada yüzlerce hafız yetiştirdi: Molla Mahmud Efendi Aslani vefat etti (Molla Mahmud Efendi Aslani kimdir?)
Molla Mahmud Efendi Aslani

Kalkandelen'e bağlık Çiflik köyünde 15 Mart 1932 doğan Molla Mahmud Efendi Aslani, 1967 yılından bu yana yarım asır boyunca şehirde bulunan Osmanlı dönemine ait Alaca Camisinde yüzlerce hafız yetiştirdi.

Dünyanın en iyi muallimi" seçildi

Rahle-i tedrisinden yaklaşık 200 hafız ve binlerce Kur'an-ı Kerim öğrencisi geçen Molla Mahmud Efendi Aslani, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Uluslararası Hafızlık Teşkilatı tarafından 2012 yılında "dünyanın en iyi muallimi" unvanına layık görüldü.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmıştı

Molla Mahmud Efendi Aslani'nin Kur'an-ı Kerim öğrencilerine eğitim verdiği alanın koşullarının yetersizliğini gören Türk yetkililer ise Alaca Camisinin yanına yeni bir bina inşa etmiş, 2011 yılındaki açılışına o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde yaşamını Kur'an-ı Kerim'e ve hafız yetiştiriciliğine adayan Molla Mahmud Efendi Aslani, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da, Molla Mahmud Efendi Aslani'nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Makedonya Kalkandelen'de tarihi Alaca Camii'nde ömrünü Kur'an'a hizmet etmeye vakfeden, yüzlerce hâfız yetiştiren Molla Mahmut Efendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Evlatları, talebeleri sayesinde amel defteri kapanmayacak olan büyüğümüze Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum."

Vasiyeti yerine geldi
GÜNDEM
Vasiyeti yerine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı: Vasiyetini yerine getirdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı: Vasiyetini yerine getirdi

Kanaat önderleri ‘beka’ dedi
SEÇİM
Kanaat önderleri ‘beka’ dedi

Kanaat önderi Abdülkerim Çevik yüzlerce kişinin kucaklaşmasına vesile oldu
GÜNDEM
Kanaat önderi Abdülkerim Çevik yüzlerce kişinin kucaklaşmasına vesile oldu
Abone Ol Google News
Bu işi herkes yapamaz

'Bu işi herkes yapamaz'

​Günde 200 ton karpuzu günlük sırtlıyorlar.
Hayal alemine dalmayın

'Hayal alemine dalmayın'

​Uzman isim uyardı: Ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin
Bahçeliden önemli mesajlar

Bahçeli'den önemli mesajlar

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yarından itibaren randevu alınabilecek.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Beklenen ilk uçak bu sabah Antalya'ya indi.

132 kişi hakkında gözaltı kararı var.

​1 Temmuz'da normale dönüyoruz.

Gazze'de sekiz bin beş yüz kişi evsiz kaldı.

​1990'lı yıllar Türkiye tarihine atılan kara bir imzaydı.

Otuz metre derinliğe, özel cihazlarla verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.