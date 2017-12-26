Lainie Kazan markette hırsızlık yaparken yakalandı

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan'ın hırsızlık yaparken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 77 yaşındaki yıldızın, Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi'nde bir marketten yiyecek çalmaya çalışırken fark edilerek tutuklandığı iddia edildi.
"Kalbinin Sesini Dinle" adlı film serisindeki "Maria Portokalos" rolüyle zihinlere kazınan Kazan, önceki gün gittiği marketten 180 dolar tutarında alışverişini ödemeden ayrılmaya çalıştı.
Serbest bırakıldı
Ünlü oyuncunun poşetlere yiyecekler sakladığını fark eden market çalışanları, polise haber verdi. TMZ'nin haberine göre, çalıntı ürünlerle arabasına koşmaya çalıştığı iddia edilen Kazan, çalışanlardan özür dileyerek yanında parası olmadığı için ödeme yapamadığını belirtti.
Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve kelepçeyle polis merkezine götürülen Kazan, kefalet ödemeden serbest bırakıldı.