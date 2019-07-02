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Hayat Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
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Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor. Her yıl leylekler yavrularını büyütüp, göç mevsiminde ilçeden ayrılıyor.

Haber Merkezi DHA
Gazipaşa Belediyesi garajındaki direkte yaklaşık 20 yıldır leylekler yuva yapıyor
Gazipaşa Belediyesi garajındaki direkte yaklaşık 20 yıldır leylekler yuva yapıyor

Gazipaşa Belediyesi garajındaki direkte yaklaşık 20 yıldır leylekler yuva yapıyor. Yıllardır direğin üzerinde bahar aylarında yuva yapan leylekler, yavrularını büyüttükten sonra uçup gidiyor.

Bu yıl mart ayında direkte yuva yapan leyleklerin 3 yavrusu oldu. Ebeveynlerinin besleyip büyüttüğü yavru leylekler uçmaya hazır hale geldi.

Gazipaşa Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ramazan Özdemir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu leylekler Gazipaşa'mızı unutmuyor. 2 ise 5 olup gidiyor. Bu yıl da geldi, yavrularını büyüttü, göçüp gidecek. Şu anda yuvada yavrular bulunuyor, anne ve babaları bize yakın olan ırmağa balık tutmaya gitti. Şu anda 3 yavrusu burada bekliyor. Büyüttüler uçuşa hazır. Anne ve baba leylek bu günlerde uzak duruyor, yavrular uçsun, uçmaya alışsın diye.
  • Rüzgarlı havalarda yavrular havalanıp tekrar yuvaya dönüyor. Biz iyice alıştık leyleklerimize, gidecekler seneye yine bekliyoruz. Zaten unutmuyorlar her yıl geliyorlar. Bizler de üzüleceğiz biraz ama doğanın kanunu bu."

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