Leylekler 20 yıldır aynı direğe yuva yapıyor

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Bülent Turan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revize her zaman mümkün

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Eski sisteme dönme talepleri tamamen art niyetli, hükümet olmadan hükmetmeye alışmış vesayet sevdalılarının gündem oluşturma çabalarıdır. Eski sistem eskide kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün. 1 yıllık süreçteki tecrübeler ve uygulamalar masaya yatırılarak gerekli görülen adımlar güçlü bir iradeyle atılır ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasi kavgalara ve gereksiz polemiklere heba edilecek bir konu değil" dedi.