Liseyi 75 yaşında bitirdi: Şu an üniversiteye hazırlanıyor

İlkokul mezunu Zeynep Güler Bağ, Kur’an kursundaki hocasının tavsiyesi üzerine eğitimine devam etmek kararı aldı. Açıköğretim’e kaydını yaptıran Bağ, Halk Eğitim Merkezi’ndeki kurslarda eğitim alarak, sınavlara hazırlandı. Zeynep Güler Bağ, önce ortaokul, ardından da lise diplomasını aldı.

Eğitimini tamamlaması adına kendisine en çok desteği veren eşini 6 ay önce kaybeden Bağ, mezuniyetini buruk yaşadı. Bağ, şimdilerde ise üniversiteye hazırlanıyor. Bağ, gençlere tavsiyelerde bulunarak okuma azminden vazgeçmemelerini istedi.

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'OKUMANIN YAŞI YOK'

Okumanın yaşının olmadığını belirten Zeynep Güler Bağ, “Okumayı arzu ediyorum, neden yarım kalsın tahsilim. Yaş bence hiç önemli değil, yaşınız isterse 75-80 olsun aklınız başında olduktan sonra okumanın yaşı yok. Halk Eğitim Merkezi’nde dikiş nakış kursuna gidiyordum, oradaki gençler ‘Hayret ediyoruz sana Zeynep Hanım, siz bu yaşta okuyorsunuz biz okumuyoruz’ diyorlardı, ben de her zaman ‘Okuyun bakın ben sizin önünüzde bir örneğim’ diyordum. Alın kitapları okuyun, ben öyle yaptım aldım kitapları okudum ve imtihanlara girdim, sonunda diplomamı aldım. Sonraki planlarımda daha da yükselmek var, üniversitede belli bir yere geleyim, yaşım var ama hiç önemli değil en azından torunlarıma, okumayanlara örnek olayım okuyayım. Nice gençler var cahiller okumuyorlar, okusunlar. Okumanın yaşı yok. İnsanlar beni gördükleri zaman şaşırıyorlar, imtihana gidiyorum diyorum ne imtihanına gidiyorsun dediklerinde lise imtihanına diyorum şaşırıyorlar. Şaşırmayın sizde gidin diyorum, çünkü okumanın yaşı yok diyorum” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 6 Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki İmre, 16 yaşında evlendiği inşaat işçisi Celal İmre'den 10 çocuk dünyaya getirdi. Eşiyle kendini çocuklarının eğitimine adayan fedakar anne, onları okutabilmek için pek çok zorluğa göğüs gerdi. Bu sayede çocuklarından 3'ünün doktor, 4'ünün öğretmen, birinin inşaat mühendisi, birinin hemşire olmasına ön ayak olan İmre, lise son sınıf öğrencisi olan en küçük çocuğunun da iyi bir bölüme yerleşebilmesi için dua ediyor. Okuma yazma bilmeyen anne, bu nedenle yaşadığı zorlukları aşabilmek için 11 yaşındaki torunu Zeynep İmre'den ders almaya başladı. İnsanların okuma yazmayı öğrenerek kendini ifade edebilmesinin çok güzel bir duygu olduğunu belirten İmre, öğrenmenin, kendini geliştirmenin yaşının olmadığını söyledi. Bu nedenle torunundan okuma yazma öğrendiğini dile getiren İmre, Bir yere gidince derdimi anlatabiliyorum artık. Okuma yazma olmadığı zaman çok zor oluyordu. Ben küçükken okula gidemedim. Kısa sürede okuma yazmayı öğreneceğim inşallah. Torunum ne zaman boş kalsa birlikte ders çalışıyoruz. Sonra çalıştığımız konuları tekrar yapıyorum. diye konuştu. Oğlunun doktor olduğunu öğrenince dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu dile getiren İmre, şöyle konuştu: Sanki ben doktor oldum gibi hissettim. Çünkü birlikte çok çalıştık, çok zorluk, yoksulluk çektik. Çocuk okutmak da çok zordu. Çocukların sahipsiz olmaması lazım. Anne ve babalara tavsiyem çocuklarına sahip çıksınlar, onları başıboş bırakmasınlar. Sürekli kontrol etsinler. Ben çocuklarıma çok dikkat eder, onlara sürekli nasihat verirdim. Derslerini çalışmalarını isterdim. Kızlarımın beşini de okuttum. Hepsi de çok şükür meslek sahibi oldular. Ben de bundan çok memnun kaldım. Ben kızlarımı okula gönderdikten sonra çevremizdeki diğer aileler de kızlarını okula göndermeye başladı. Benim kızlarım değir kızlara örnek oldu. Ben de torunumdan ders alarak ilk öğrencisi oldum. İnsanların çok dil bilmesi güzel bir şey. İmre'nin 3. oğlu Kardiyoloji Uzmanı Doktor Gürkan İmre ise annesini ziyarete geldiğinde elinde kağıt ve kalemle bir şeyler çizdiğini görünce çok mutlu olduğunu belirti. Kardeşlerinin okuyup üniversitelere yerleşmesinde annesinin çok büyük gayretinin olduğunu vurgulayan İmre, şunları söyledi: Anneme ne yaptığını sorduğunda 'Torunumdan okuma yazma dersi alıyorum' dediğinde çok duygulandım. Her çocuk gibi bizde annemizin babamızın okumasını çok istiyorduk. O dönem okuyamamışlar küçük yaşta evlenmişler. Ben de bunu görünce çok sevinerek fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştım. Türkiye geneline yayılınca ve olumlu mesajlar gelince mutlu oldum. Annemi çok seviyorum. İnşallah okumayı söker ve derdini rahat bir şekilde ifade edebilir. Türkiye'nin en doğusundayız, burada temel geçim kaynağı ya inşaat ya da tarım hayvancılık. Bizim önümüzde üçüncü bir seçenek olan okumak vardı. İnşaat işçisi olan babamız da bize o seçeneği sunmuştu. Okuduk, Allah da nasip etti doktor olduk. Tüm kardeşlerim meslek sahibi oldu. En küçük kardeşimiz de liseye gidiyor. Ondan da iyi bir başarı bekliyoruz. Annemiz ve babamızla gurur duyuyoruz. Zeynep İmre de Babaannem kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Onu çok seviyorum. Sanki babaannem ilk öğrencim ben de bir öğretmenim gibi hissediyorum. dedi. 9 çocuğuna üniversite okuttu şimdi torunundan okuma yazma öğreniyor Van'ın Edremit ilçesinde 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri inşaat mühendisi, biri hemşire ve biri de lise son sınıf öğrencisi olan Aslı İmre, 11 yaşındaki torunundan okuma yazama öğreniyor. BiP'te paylaş

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'ZEYNEP ABLA ÇOK AZİMLİ'

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan da Zeynep Güler Bağ’ın azmi ile herkese örnek olduğunu belirterek, “Zeynep Ablamız halk eğitime gelerek, tahsil hayatının yarıda kaldığını ve bunu tamamlamak istediğini söyledi. Biz de kurum olarak kendilerine gereken yardımı yaptık. Özellikle Zeynep Ablamız ortaokulu bitirdikten sonra lise için de kendisinden ricada bulunduk ve ona liseyi de bitirebileceğini söyledik. Zeynep Abla da azimliydi, 4 senede liseyi bitirdi ve lise diplomasını da aldı. Şimdi hedefi üniversite okumak tabii bu da Zeynep ablamızın azmi ve gayretidir. Kendisine bu azminden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.