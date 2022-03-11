LOFT, Türkiye’nin NFT koleksiyonunu hazırlayan ilk moda markası oldu! Loft, NFT koleksiyonu ile Barışa katkı sağlayacak!

Loft, özellikle son günlerde büyük kırılma yaşayan küresel ilişkilere dikkat çekmek, dünyayı daha sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya misyonuyla başlattığı 11 eserden oluşan çalışmayla 11 Mart Cuma günü NFT Prime ’da sınırlı sayıda yayınlanacak.

Dünya Tarihini Değiştiren 11 Önemli Olay

90’lı yıllardan bu yana ürünleriyle stil sahibi, cesur ve yaratıcı bir kimlik sağlayarak Türkiye’de jean alanında bir dönüm noktası yaratan LOFT ’un NFT koleksiyonu tarihin dönüm noktalarını içeren 11 tasarımdan oluşuyor. Dünyamızın içinden geçtiği bu zorlu günlerin tarihten gelen bir yansıması niteliğinde.

LOFT, Türkiye’nin NFT Koleksiyonunu Hazırlayan İlk Moda Markası Oldu! Loft, NFT Koleksiyonu İle Barışa Katkı Sağlayacak!

Birleşmiş Milletlere bağışlanacak

Türkiye’nin önemli markaları arasında gelen Loft, NFT girişiminden elde edeceği gelirin tamamını, Birleşmiş Milletler’in hedefleri arasında 16’ıncı sırada bulunan ve Dünya barışının tesis edilmesi amacıyla oluşturulan “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” projesine bağışlayacak.

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Loft Genel Müdürü Aydın Süha, NFT dünyasına ilk giren moda markası olduklarını belirterek, özgün tasarımlardan oluşan koleksiyonu sınırlı sayıda satışa sunacaklarını ve gelirin tamamını dünya barışı için harcayacaklarını söyledi.

LOFT, Türkiye’nin NFT Koleksiyonunu Hazırlayan İlk Moda Markası Oldu! Loft, NFT Koleksiyonu İle Barışa Katkı Sağlayacak!

Barış, adalet ve güven