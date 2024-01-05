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Maarif Vakfı 8 ülkede uygulanan uluslararası okul öncesi programını ve kullanacağı kitapları tanıtıyor

Türkiye Maarif Vakfı’nın hazırladığı uluslararası okul öncesi müfredatı 8 ülkedeki okullarda uygulamaya konuldu. Akademisyen ve eğitimcilerin katkılarıyla 3 yılda hazırlanan program, 4 farklı dilde oyun temelli eğitime dayanıyor.

15:00 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 16:10 - 6/01/2024 Cumartesi
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Türkiye Maarif Vakfı
Türkiye Maarif Vakfı

Geçtiğimiz iki ay içinde önce dünyanın altı kıtasından uluslararası eğitimcilerin; eğitimdeki değişim ve trendleri tartıştığı platform olan İstanbul Eğitim Zirvesini yapan, ardından Türk Maarif Ansiklopedisini tanıtan, hemen sonrasında da Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu ile gerçekleştiren Türkiye Maarif Vakfı, şimdi de ‘Maarif Okul Öncesi Programını’ tanıttı.


Program 8 ülkede uygulanıyor


Çocukların kişisel ve akademik gelişimleri ve gelecekleri açısından “Altın Yıllar” olarak görülen okul öncesi dönem için hazırlanan kitap ve materyalleri dün düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Program 2023 itibaryla Romanya, Kuzey Makedonya, Mali, Cibuti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moritanya, Togo, Kongo’da ülke eğitim bakanlıkları tarafından kabul alarak uygulamaya geçti.





Program 3 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktı


TMV Başkanı Birol Akgün, Uluslararası Maarif Okul Öncesi Programı’nın uzman akademisyen ve eğitimcilerin 3 yıllık çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldığını söyledi.



Eğitimler oyunla iç içe


TMV Okul Öncesi Eğitim Koordinatörü Şule Tayran da okul öncesi programı için şunları söyledi:


“Hazırladığımız program Talim Terbiye Kurulu’ndan onay aldı ve yurt dışında uygulanmaya başladı. Maarif Okul Öncesi Programı, Türkiye’de yapılmış geliştirilip yurt dışında uygulanan ilk program diyebiliriz. Türkiye adına bir başarı. Programımızı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça olarak 4 dilde çalıştık. Programdan mezun olan çocukların başarılarıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Hatta Mali’de yapılan bir araştırma, bizim (TMV) çocuklarımızın diğer çocuklardan üç kat ileride olduğunu gösterdi.” Tayran “Çocuk merkezli, gelişim ve oyun temelli bir program. Matematik, bilim ve teknoloji, sosyal bilimler, dil; oyun, hareket ve sanatla bir arada. Bu alanlara özgü kitaplar ve materyaller de hazırlandı.”


Aktif olarak 52 ülkede 470 eğitim kurumu ve 52 bin öğrencisiyle ülkemizin eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfının, cumhuriyetin 100. yılında uluslararası eğitimdeki özgün ve nitelikli çalışmalarının sonuncusu olan IM Maarif Okul Öncesi Programı, kapsayıcı yapısıyla ülkelerde yaygınlaşmaya devam ediyor.






#Türkiye Maarif Vakfı
#Eğitim
#TMV
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