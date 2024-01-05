Geçtiğimiz iki ay içinde önce dünyanın altı kıtasından uluslararası eğitimcilerin; eğitimdeki değişim ve trendleri tartıştığı platform olan İstanbul Eğitim Zirvesini yapan, ardından Türk Maarif Ansiklopedisini tanıtan, hemen sonrasında da Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu ile gerçekleştiren Türkiye Maarif Vakfı, şimdi de hazırladığı ve sekiz ülkede kabul alıp uygulanmaya başlayan Maarif Okul Öncesi Programını tanıtıyor.





















Çocukların yaratılıştan sahip oldukları özelliklerden ilham alınarak hazırlanan Program; insanlığın ortak birikimi ve 21. Yüzyıl becerileri doğrultusunda çocukları doldurulması gereken nesneler değil de merak eden, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve kültürlerarası duyarlılığa sahip erdemli insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Sekiz ülke bu programı uyguluyor





Uluslararası Maarif Programının ilk basamağını oluşturan IM Maarif Okul Öncesi Programı, Vakfa bağlı olarak altı kıtada faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okullarında, uluslararası eğitim ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli standartları, kültürlerarası uyumu destekleyen içerikleri ve uygulamada kolaylık sağlayan esnek yapısı ile ülkelerin dikkatini çekmekte ve başarıyla uygulanmaktadır. Program 2023 itibariyle Romanya, Kuzey Makedonya, Mali, Cibuti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moritanya, Togo, Kongo’da ülke eğitim bakanlıkları tarafından kabul alarak uygulamaya geçmiş bulunuyor.





Maarif Vakfı eğitime yeni bir soluk getirecek

Aktif olarak 52 ülkede 470 eğitim kurumu ve 52 bin öğrencisiyle ülkemizin eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfının, Cumhuriyetimizin 100. Yılında uluslararası eğitimdeki özgün ve nitelikli çalışmalarının sonuncusu olan IM Maarif Okul Öncesi Programı, kapsayıcı yapısıyla ülkelerde yaygınlaşmaya devam etmektedir.

BM’nin okul yaşına gelmiş her çocuğu nitelikli eğitim hedefi ve ülkelerin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda TMV, Anadolu irfanı ile insanlığın ortak birikimini esas alarak kuruluşunun altıncı yılanda kısa sürede Uluslararası Maarif (IM) eğitim akreditasyon programlarını hazırlamış bulunuyor. Bu programın uzantısı olarak da sekiz ülkede kabul alan okul öncesi ve K12 ders kitapları, her düzeyde Türkçe öğretim kitapları, Türk Kültür ve Medeniyeti Dersi ve Türk Maarif Ansiklopedisi gibi çalışmalarla ülkemizin eğitim ve kültürdeki geleceğine katkı yapmaktadır.















