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Madde bağımlıları mesken tutuyordu: Metruk temizlik

Hem madde bağımlılarına mesken olan hem de harap halleriyle can güvenliğini tehlikeye atan metruk binalar büyük oranda temizlendi. Son 7 ayda 79 bin 683 metruk bina yıkıldı, 16 bin 724 bina da ya rehabilite edildi ya da güvenlik tedbiri alındı. Metruk 18 bin 171 bina ile ilgili işlemler ise devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Madde bağımlıları mesken tutuyordu: Metruk temizlik
Son 7 ayda 79 bin 683 metruk bina yıkıldı.

Şehirlerde madde bağımlıları ve uyuşturucu kaçakçılarına mesken olan, harap hali ile de can güvenliğini tehlikeye sokan metruk binalar büyük oranda temizlendi. Son 7 ayda 79 bin 683 metruk bina yıkıldı, 16 bin 724 bina da ya rehabilite edildi ya da güvenlik tedbiri alındı.

Halihazırda metruk 18 bin 171 bina ile ilgili işlemler devam ediyor.n
Halihazırda metruk 18 bin 171 bina ile ilgili işlemler devam ediyor.n

2019’DA KANUN ÇIKARILDI

  • Metruk binalar özellikle büyükşehirlerde ciddi bir tehdide dönüşmüştü. Çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ile uyuşturucu kaçakçıları madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti. Bu binaların yıkılması ya da rehabilite edilmesi için 2019 yılında İmar Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

KOMİSYONLAR TEK TEK ARAŞTIRDI

Yasaya eklenen madde ile belediye veya valiliklere, genel güvenlik ve asayişi tehdit eden binalar konusunda sahiplerinin uyarılması, 30 gün içerisinde tehlike arz eden durumların ortadan kaldırılmaması halinde de yıkım izni verildi. İçişleri Bakanlığı bu konu ile ilgili 81 il valiliğine genelge yayınlayarak metruk binaların saha çalışmaları ile tespit edilmesi ve gereğinin yapılması için genelge gönderdi. Bu genelge sonrasında illerde bir vali yardımcı başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla komisyonlar kuruldu, ve saha çalışması yürütüldü.

80 BİN BİNA YIKILDI

  • Bu çalışmalar meyvelerini verdi. Mayıs ayı itibariyle Türkiye genelinde toplam 114 bin 578 metruk bina olduğu tespit edildi. Bu binaların yüzde 70’i yani 79 bin 683’ü yıkıldı. 16 bin 724’ü bina ise rehabilite edildi ya da güvenlik tehlikesi oluşturmayacak şekilde güvenlik tedbiri alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan binalarla ilgili de ayrı bir çalışma yürütüldü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunması nedeniyle yıkım işlerinin yapılamadığı binalarla ilgili kurullarla görüşmeler gerçekleştirildi. Tescil kaydı kaldırılan binalarla ilgili valilikler talimatlandırıldı. Halihazırda metruk 18 bin 171 bina ile ilgili işlemler devam ediyor.

Diyarbakır'da metruk yapı çöktü: 4 kişi yaralandı
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Olay öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ben-u Sen Mahallesi'nde meydana geldi.
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. 253’üncü sokaktaki terkedilmiş yapının tavanındaki tahtaları yakacak için söküp götürmek isteyen 2 kişi, tavanın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralanırken, sokaktan geçen 2 kişinin de üzerine parçalar düştü.
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Mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz parçalarının altından çıkartılan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleninin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
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Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.
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Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.
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Diyarbakır'da metruk yapı çöktü: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da metruk yapıda çökme meydana geldi, yakacak için tahtaları söken 2 kişi ile sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.

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