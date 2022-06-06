Madde bağımlıları mesken tutuyordu: Metruk temizlik

Şehirlerde madde bağımlıları ve uyuşturucu kaçakçılarına mesken olan, harap hali ile de can güvenliğini tehlikeye sokan metruk binalar büyük oranda temizlendi. Son 7 ayda 79 bin 683 metruk bina yıkıldı, 16 bin 724 bina da ya rehabilite edildi ya da güvenlik tedbiri alındı.

Halihazırda metruk 18 bin 171 bina ile ilgili işlemler devam ediyor.n

2019’DA KANUN ÇIKARILDI

Metruk binalar özellikle büyükşehirlerde ciddi bir tehdide dönüşmüştü. Çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ile uyuşturucu kaçakçıları madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti. Bu binaların yıkılması ya da rehabilite edilmesi için 2019 yılında İmar Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

KOMİSYONLAR TEK TEK ARAŞTIRDI

Yasaya eklenen madde ile belediye veya valiliklere, genel güvenlik ve asayişi tehdit eden binalar konusunda sahiplerinin uyarılması, 30 gün içerisinde tehlike arz eden durumların ortadan kaldırılmaması halinde de yıkım izni verildi. İçişleri Bakanlığı bu konu ile ilgili 81 il valiliğine genelge yayınlayarak metruk binaların saha çalışmaları ile tespit edilmesi ve gereğinin yapılması için genelge gönderdi. Bu genelge sonrasında illerde bir vali yardımcı başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla komisyonlar kuruldu, ve saha çalışması yürütüldü.

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80 BİN BİNA YIKILDI

Bu çalışmalar meyvelerini verdi. Mayıs ayı itibariyle Türkiye genelinde toplam 114 bin 578 metruk bina olduğu tespit edildi. Bu binaların yüzde 70’i yani 79 bin 683’ü yıkıldı. 16 bin 724’ü bina ise rehabilite edildi ya da güvenlik tehlikesi oluşturmayacak şekilde güvenlik tedbiri alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan binalarla ilgili de ayrı bir çalışma yürütüldü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunması nedeniyle yıkım işlerinin yapılamadığı binalarla ilgili kurullarla görüşmeler gerçekleştirildi. Tescil kaydı kaldırılan binalarla ilgili valilikler talimatlandırıldı. Halihazırda metruk 18 bin 171 bina ile ilgili işlemler devam ediyor.