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Hayat

Madencilerden öğrencilere duygulandıran mesaj: Mühendis olun sağlam binalar yapın

Madenciler, enkazdan enkaza koşup çok sayıda can kurtardı. Bir grup madencinin, Hatay'da konakladıkları ilkokulda öğrencilere bıraktıkları mesaj duygulandırdı. Mesajda "Derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin." ifadeleri yer aldı.

12:42 . 14/02/2023 Salı
AA
Madencilerin öğrencilere bıraktığı mesaj duygulandırdı.

Madencilerin öğrencilere bıraktığı mesaj duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından bölgeye gönderilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nde çalışan maden işçilerinden bir grup Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda konakladı.

Arama kurtarma çalışmalarından sonra dinlenmek için okula gelerek ihtiyaçlarını gideren maden işçileri, yeni bir göreve gidecekleri için okulu boşalttı. Sınıfları konaklamak için kullanan madenciler, öğrenciler için tahtaya öğrencilerin mühendis olup sağlam binalar yapmalarını içeren bir mesaj bıraktı.


"Sizler için buradaydık'


"Bizler Zonguldak madencileri sizler için buradaydık" başlıklı o mesaj şöyle: "Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı, siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka anneler babalar çocuklar ağlamasın yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın.

#zonguldak
#hatay
#maraş
2 saat önce
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Madencilerden öğrencilere duygulandıran mesaj: Mühendis olun sağlam binalar yapın
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