Mağazalar arasından bir seni seçtim

Çayları tazeledim, geldim. Baktım bahçedeki çiçeklere bakıyor. “Bahar sizin bahçeye gelmiş İrfan Bey.” deyince dayanamadım, “Sen de bir hal var, yerinde duramıyorsun, çayı hemen bitiriyorsun, çiçekleri, baharı filan es geçmiyorsun.” dedim. “Anlat bakalım, nedir bu halin sebebi.” Bana döndü. “Aşık oldum İrfan Bey.” dedi. “Hem de sırılsıklam.” Kafamdaki bütün taşlar yerine oturuverdi. “Aşk böyledir.” dedim. “Bir bedene girdi mi, sirayet etmediği bir şey kalmaz. Her şeyi kendine benzetir.” Tam “Aşık, her an, her yerde, herkese maşukunu anlatmak ister.” diyecektim ki oğlan lafı ağzımdan aldı. Kızın güzelliğinden, farklılığından, alışılmadık oluşundan, her zaman en iyi ihtimali bulduğundan, her an iletişime açık olduğundan, bir şeyi aklından geçirdiği an kızın bunu hayata geçirdiğinden, herhangi bir şeye nasıl değer kattığından, ufacık bir şeyi nasıl değerli hale getirdiğinden, kitapları çok sevişinden, evinde koca bir duvar dolusu kitaplığının oluşundan anlattı da anlattı. Öyle güzel anlatıyordu ki bölmek istemediğimden çayları tazeleyeyim mi bile diyemedim. Anladım ki dinlenilmeye ihtiyacı var. Aşık anlattı İrfan dinledi anlayacağınız.