Mahalle sakinlerini 39 yıldır manileriyle sahura kaldırıyor

İsrafil Sert, her yıl ramazan ayında çaldığı davul ile yaşadığı mahallenin sakinlerini sahura kaldırıyor. Ramazanın ilk günü başlayan mesaisinde ilk 14 gün çaldığı davuluyla vatandaşları uyandırıp sahura kaldıran Sert, sonraki günlerde ise çaldığı davulla birlikte kendi yazdığı manilerini seslendirerek işini yapıyor. Sert, evlerinin önünden geçtiği kişileri iki kez isimlerini telaffuz ederek sahur vaktinde uyandırıyor.