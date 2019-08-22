Malazgirt Zaferi ilk kez KKTC’de: 1071'den 1571'e

Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Sayın Ahmet Büyükgümüş.

26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi, Türk tarihi kadar olduğu gibi dünya tarihi için de büyük bir önem taşıyor.

İlk kez KKTC'de organize ediliyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Okçular Vakfı öncülüğünde, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt ve Ahlat ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu sene gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yılı kutlamalarında farklı bir heyecan dikkatlerden kaçmadı. Etkinlikler kapsamında ilk kez KKTC'de de kutlama organize edildi.

1071'den 1571'e

Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda, Anadolu'nun fethi ve Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünün idrak edileceği etkinlik ve şehitleri anma töreni hakkında bilgi verildi.

Kıbrıs'ın 1571 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde fethedildiği ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla uğrunda mücadele edilen bir toprak parçası olduğu hatırlatılarak etkinliğin önemine vurgu yapıldı.

“Vakıf olarak tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, Türk kültür ve geleneğini yaşatmak, bu topraklardaki varlığımızı kutlamak için tasarladığımız Malazgirt Zaferi etkinliklerine, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullanan Yıldız, sözlerine şunları da ekledi: “Malazgirt’e baktığımız zaman, Anadolu kapılarından herkes için hayırlar isteyen bir duanın geçtiğini görüyoruz. Bu dua, Türk milletinin kendisidir, Anadolu’da kabul olmuştur.

Malazgirt; okun yaydan çıktığı yerdir. Bu ok; Malazgirt’ten Söğüt’e, oradan İstanbul’a, Balkanlar’a ulaşmış; Tuna boylarını gezmiş, bütün Ege ve Akdeniz’i dolaşmıştır."

Çanakkale anma törenleri gibi olacak

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Ahlat-Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale anma törenleri çok büyük bir profil arz etmeye başladıysa, aynı profilde aynı ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek" şeklinde konuştuktan sonra ekledi:

"Malazgirt'i fevkalade önemsiyoruz. 1071 tarihini yalnızca bir askerî başarı olarak görmüyor; bir hayat görüşü, bir yaşama üslubu olarak görüyoruz. Malazgirt Zaferi, bir var olma biçiminin başladığı tarihtir.

“Alperenler bu topraklarda bir medeniyet otağı kurdular. Bu otağda yüz yıllar boyunca, gönül sazıyla hakikat türküsü okudular. İşte Türkiye, Malazgirt ile başlayan bu türkünün karar sesidir.”

Erdoğan da Malazgirt'te olacak

26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt ve Ahlat'ta olacağına da vurgu yapılarak, 81 ilden bütün vatandaşlar Ahlat Selçuklu Mezarlığına davet edildi. Öte yandan, Malazgirt Zaferi meşalesinin bu sene KKKC'de yakılması, Türkiye ve Rum kesimi ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz arama gerginliği göz önüne alındığında ciddi bir mesaj niteliği de taşıyor.

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