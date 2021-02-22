Hayat Malcolm X suikastında FBI parmağı İtiraf mektubu çıktı
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Malcolm X suikastında FBI parmağı: İtiraf mektubu çıktı

Malcolm X suikastında FBI parmağı: İtiraf mektubu çıktı

56 yıl önce katledilen Müslüman lider Malcolm X suikastını aydınlatacak yeni bir mektup ortaya çıktı. Malcolm X’i takiple görevlendirilen eski sivil polis Raymond Wood’un mektubunda, suikastta New York polisi ile FBI’nın rolü ortaya konuluyor. Bu iki kurum delilleri karartırken Malcolm X’in güvenliğini sağlayan kişiler de suikasttan önce emirle tutuklanmış. Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz yeni soruşturma istedi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Malcolm X
Malcolm X

ABD’de Afro-Amerikalı Müslüman lider ve siyasi aktivist Malcom X’in (El Hac Malik el Şahbaz) 21 Şubat 1965’te uğradığı suikast sonucu katledilmesinin üzerinden 56 yıl geçti. Üzerinden onlarca yıl geçse de suikast tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değil. Ancak son dönemde ortaya çıkan belge ve ifadelerle Malcolm X’in katledilmesinin üstündeki sır perdesi kalkıyor. Son olarak, o dönem New York Polis Departmanı’nda görevli siyahi sivil polis memuru Raymond Wood tarafından yazılan mektup, suikastte polis ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) rolünü somutlaştırdı. Malcolm X’i izlemekle görevli Wood’un mektubu ölümünden sonra yayınlandı. New York Emniyetinde görev yapan emekli polis, kendi teşkilatının ve FBI’ın suikasti organize ettiğini ortaya koydu.

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Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet... Malcolm X'in hayatı

SIZMA VE TUTUKLAMA EMRİ

  • Raymond Wood’un ölümünden sonra ortaya çıkan mektubunda, ABD’de ırk ve İslam karşıtlığına karşı mücadelenin önde gelen liderlerinden Malcolm X’i hedef olan suikastte emniyet teşkilatı ve FBI’ın işbirliğinin olduğu somut biçimde ortaya kondu. Wood, kendisine, sivil haklar hareketi içine sızma ve Malcom X’in güvenliğini sağlayan kişileri, cinayetten hemen önce tutuklama emri verildiğini itiraf etti.

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BASKI VE KORKU ALTINDA

Mektupta, Wood tarafından Şubat 1965’te gerçekleşen tutuklamalar, Malcolm X’in suikaste kurban gittiği Harlem semtindeki Audubon Balo Salonunda konuşması öncesi girişte herhangi bir güvenlik önlemi olmamasının önünü açtı. Wood mektubunda, “Geriye dönüp baktığımda içler acısı ve kendi siyahi halkımın gelişimine zarar veren eylemlere katıldım. New York Şehri Polis Departmanı adına eylemlerim baskı ve korku altında yapıldı” itirafında bulundu.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLSİN ÇAĞRISI

  • İtiraf mektubunun ortaya çıkmasının ardından Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, babasını hedef alan suikaste ilişkin yeni delillerin ilave soruşturmaları zaman geçmeden başlatması gerektiğini belirtti. Şahbaz, “Bu korkunç trajedinin ardındaki gerçeğe dair daha fazla fikir veren herhangi bir kanıt derinlemesine araştırılmalıdır” açıklamasını yaptı. Malcolm X’in 3 kızı, Wood’un ailesi ve sivil haklar avukatı Ben Crump, dosyanın zaman geçmeden yeniden açılmasını talep etti.

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Malcolm X dosyası raftan iniyor
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Malcolm X dosyası raftan iniyor

HOOVER TAKİP ETTİRİYORDU

Malcolm X, 21 Şubat 1965 günü, Audubon’daki konuşması sırasında daha önce ayrıldığı “Nation of Islam” grubunun üyesi olduğu sonradan tespit edilen 3 kişi tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu katledildi. Üç kişi cinayetten tutuklandı ve hapse gönderildi ancak suikastin kimler tarafından planlandığı ve göz yumulduğu karanlıkta kaldı. FBI’ın uzun dönem başkanlığını yapan J. Edgar Hoover’ın Malcolm X’i yakın takip emri verdiği biliniyor.

CIA DE PEŞİNDEYDİ

  • ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) da Malcolm X’i, vefatından aylar önce gerçekleştirdiği İslam dünyasına yaptığı ziyaretlerde adım adım takip ettiği ve kayda aldığı biliniyor.
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