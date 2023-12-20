Mantar organ yetmezliğine yol açıyor: Vakalar arttı

Prof. Dr. Halil Kaya, mantar zehirlenmelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek halkı bu konuda bilinçli olmaya ve doğru bilgiye sahip olmaya çağırdı. Mantar toplamanın ve tüketmenin riskli olabileceğini vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Prof. Dr. Kaya, halk arasında "Yıllardır bu mantarı tüketiyoruz, hiçbirimize bir şey olmuyor" gibi bir yaklaşımın sakıncalarına dikkati çekti.
"Biz mantarı ısıttık, pişirdik, dondurduk, bunun zehirliliği kalkmıştır" gibi bir yaklaşımın da doğru olmadığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:
Mantarı yedikten 6 saatten sonraki belirtiler önemli
Kaya, bir kişi mantar yediğinde şikayetlerin erken veya geç başlaması çok önemli olduğunu belirti.
Kaya, mantar zehirlenmesi nedeniyle özelikle bulantı, kusma ve ishal şikayetleri bulunanların mümkün olan en kısa sürede acil servislere başvurup uygun şekilde sıvı ve elektrolit tedavisi alması gerektiğini aktardı.
Mantarların zehirli olup olmadığını anlamanın tek ve net bir yolu bulunmazken türüne göre mantarların zehirli olup olmadığını anlamanın en güvenli yolu laboratuvar testleri yapmaktan geçiyor.