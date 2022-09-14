Hayat Marmarada hava sıcaklığı 6-10 derece artacak
AKTÜEL

Marmara'da hava sıcaklığı 6-10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Marmarada hava sıcaklığı 6-10 derece artacak
Arşiv

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, ani sıcaklık değişimine karşı da uyarı yapıldı. Bölgede en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 30- 32, Edirne'de 35- 37, Kırklareli'nde 31- 33, Kocaeli'nde 37- 41, Sakarya'da 37- 40, Yalova'da 33- 35 ve Tekirdağ'da 30- 33 derece olarak beklendiği kaydedildi.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sağanak kapıda
GÜNDEM
Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sağanak kapıda
Yerli motosiklet sinyali

Yerli motosiklet sinyali

Bakan Varank'tan heyecanlandıran açıklama.
Kilosu 2 bin 500 TL

Kilosu 2 bin 500 TL

Hakkari'de kayalar arasında keşfedildi.
Başarılarımız çıldırtıyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki.

​İki bakan yan yana

​30 yıl önce hazırlandı: Nedeni kraliyet tarihine dayanıyor.

​Zelenskiy Rusya'nın gözü önünde gövde gösterisi yaptı

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede bulundu.

Türkiye'nin 2023-2025 yatırım programı belli oldu: Fiyat istikrarı ve tasarruf vurgusu

​Dört milyar euroluk ceza onandı

​Sürgündeki belediye başkanı açıkladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.