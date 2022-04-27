Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Marmaranın dijital ikizi müsilajı yok edecek
AKTÜEL

Marmara’nın dijital ikizi müsilajı yok edecek

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli iklim sorunlarından olan müsilajla mücadele boyut değiştirdi. Marmara Denizi’ni müsilajdan korumak ve uzun vadeli etkilerini anlamak için denizin dijital versiyonu olan MARMOD Projesi (Marmara Denizi Bütünleşik Modelle Sistemi) hayata geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmara’nın dijital ikizi müsilajı yok edecek
Arşiv

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli iklim sorunlarından olan müsilajla mücadele boyut değiştirdi. Marmara Denizi’ni müsilajdan korumak ve uzun vadeli etkilerini anlamak için denizin dijital versiyonu olan MARMOD Projesi (Marmara Denizi Bütünleşik Modelle Sistemi) hayata geçirildi. Proje uzmanlarından Doç. Dr. Mustafa Yücel, “Marmara Denizi’nin dijital versiyonuyla birlikte müsilajın derin su ve deniz tabanına bıraktığı etkilerini inceleyebileceğimiz son derece önemli bilimsel ve teknolojik bir çalışma” dedi.

3 BOYUTLU SİMÜLASYON

Doç. Yücel, projeyle birlikte Marmara Denizi’nin 3 boyutlu örneğini ortaya çıkartacaklarını açıkladı. Yücel, “Denizlerimizdeki kirliliğin uzun yıllar birikmesi ve bu durumun oksijen azlığına yol açması nedeniyle bu projenin adımlarını attık. Bu projeyle Marmara Denizi’nin bir ikizini 3 boyutlu bir simülasyon olarak inşa ediyoruz. Bu projede çalışmalarımız devam ederken müsilaj ortaya çıkmaya başlayınca onun için de çalışmaya başladık” diye konuştu.

Müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi
FOTOĞRAF 5
Title
Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizinin kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi.
Title
Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.
Title
Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.
Title
Title
Müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi
Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul'da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

OKSİJENE İNCELEME

Verilerin tutarlı sonuçlar vermesi için Marmara Denizi’ndeki bütün etkenleri hesapladıklarını söyleyen Yücel, “Yoğun bir saha çalışması eşliğinde yapıyoruz bu çalışmayı. Marmara Denizi’nin oksijen durumu ve ekosisteminin sağlığını en geniş kapsamda inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF BİR DAHA ÇIKMAMASI

Proje kapsamında müsilajın çözümü için farklı modüller geliştirildiğini belirten Yücel, “MARMOD ile birlikte müsilajın tespit edilmesini sağlayacak modüller gerçekleştireceğiz. Marmara Denizi birçok kirliliğe maruz kaldığı için yorgun bir ekosistem. Müsilaj gibi kirliliğe bağlı olaylar da Marmara Denizi’ni kolayca ele geçiriyor. Biz, bu tarz ekstrem durumları da yaptığımız simülasyonda modellemeyi hedefliyoruz. Bu projeyle ile hedefimiz müsilajın etkisini azaltarak bir daha ortaya çıkmaması. Ancak bu durum her sene bizi tehdit edebilir” dedi.

Kabus geri geldi: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var
FOTOĞRAF 7
Title
Müsilaj geçen yıl yoğun görüldüğü Marmara Denizi'ni kaplamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda deniz yüzeyindeki deniz salyası temizlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu anlattı.<br>
Title
\"BİR DAHA MÜSİLAJIN GÖRÜLEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYORDUK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, \"Aslında Marmara Denizi'nde müsilaj tamamen bitmemişti. Yok olmuştu evet ama müsilajı oluşturan sebepler hala devam ediyordu. Dipte dalış yapanlar tarafından, hem de rutin takiplerimizde müsilajın suyun altında çok az da olsa mevcut olduğunu biliyorduk. Bir daha görülebileceğini de söylüyorduk. Bu bizim için sürpriz olmadı. Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz\" dedi.
Title
\"MÜSİLAJ 1 YILDA OLMADI GEÇMESİ DE HEMEN OLMAYACAK\"<br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar çerçevesinde müsilaja yönelik eylem kararı alındığını anlatan Prof. Dr. Okyar, \"Bu eylem planının uygulanması son derece önemli. Bununla ilgili de çalışmalar rutin olarak yapılıyor. Müsilaj 1 yılda olmadı. Uzun bir dönemin sonucunda meydana gelen bir sonuçtu. Müsilajın geçmesi de hemen olmayacak. Zaman zaman müsilajı görebiliriz. Bizim üzerimize düşen görev Marmara Denizi'nin bir daha müsilaj yaşanmaması adına önlemlerimizi almak ve iyileşmesini beklemek. Çünkü şu an Marmara Denizi hasta\" diye konuştu.
Title
\"MÜSİLAJ YAVAŞ YAVAŞ AZALARAK BİTECEK\"<br>Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar \"Geçen seneki müsilaj sorunundan ders çıkardığımızı umuyorum. Halk bilinçlendi diye düşünüyorum. 2007-2008 yılında da müsilaj olmuştu ve o zamandan beri zaten bölgesel olarak balıkçılar tarafından bize haber geliyordu. Balıkçılar 'Dipte müsilaj var' diyorlardı. Aslında vardı o hep görünür olmamıştı. Bizim de projelerimiz sürüyor. Sürekli her ay gözlemlerimizi sürdürüyoruz. Biz aldığımız örnekleri analiz etme aşamasındayız ama şunu diyebilirim. Dalarak çalışma yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler dahilinde suyun altı, geçen yıla göre çok daha iyi durumda. Geçen yılki gibi büyük kütleleri görmüyoruz. Müsilajı oluşturan türlerin yoğunluğu söz konusu. Son görünen müsilaj küçük bir alanda ortaya çıktı. Müsilaj yavaş yavaş azalarak bitecek\" dedi.
Title
\"DENİZDE PİSLİK, MÜSİLAJ YOK\"<br>Balıkçılar ise geçen yılın aksine müsilaj görmedikmerini ifade ettiler. Kartal'da balıkçılık yapan Faik Altınbaş ise, \"Denizde pislik, müsilaj yok. Adaların etrafı Pendik, Tuzla tarafı hep dolaşıyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Balıkçılar çok etkilendi. Ağlarımızı atıyorduk, batmıyordu. Kokusu vardı. Bu sene görmedik\" diye konuştu. Bir başka balıkçı Mehmet Erdemir, 45 senedir balıkçılık yaptığını söyleyerek, \"Bu sene yok görmedik\" dedi.
Title
Title
Kabus geri geldi: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var
Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz" dedi.


Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Şampiyonlar Liginde çılgın maç

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç

Gol düellosuna sahne olan maçı Manchester City kazandı.
Manchesterda Benzema resitali

Manchester'da
Benzema resitali

​Takımı kaybetti ama o maça damga vurdu.

​Bakan Soylu duyurdu: Teröristi polis operasyonuyla ele geçirdik.

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

​Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte iftar yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.