Marmara’nın dijital ikizi müsilajı yok edecek

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli iklim sorunlarından olan müsilajla mücadele boyut değiştirdi. Marmara Denizi’ni müsilajdan korumak ve uzun vadeli etkilerini anlamak için denizin dijital versiyonu olan MARMOD Projesi (Marmara Denizi Bütünleşik Modelle Sistemi) hayata geçirildi. Proje uzmanlarından Doç. Dr. Mustafa Yücel, “Marmara Denizi’nin dijital versiyonuyla birlikte müsilajın derin su ve deniz tabanına bıraktığı etkilerini inceleyebileceğimiz son derece önemli bilimsel ve teknolojik bir çalışma” dedi.

3 BOYUTLU SİMÜLASYON

Doç. Yücel, projeyle birlikte Marmara Denizi’nin 3 boyutlu örneğini ortaya çıkartacaklarını açıkladı. Yücel, “Denizlerimizdeki kirliliğin uzun yıllar birikmesi ve bu durumun oksijen azlığına yol açması nedeniyle bu projenin adımlarını attık. Bu projeyle Marmara Denizi’nin bir ikizini 3 boyutlu bir simülasyon olarak inşa ediyoruz. Bu projede çalışmalarımız devam ederken müsilaj ortaya çıkmaya başlayınca onun için de çalışmaya başladık” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizinin kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı. Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti. Müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul'da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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OKSİJENE İNCELEME

Verilerin tutarlı sonuçlar vermesi için Marmara Denizi’ndeki bütün etkenleri hesapladıklarını söyleyen Yücel, “Yoğun bir saha çalışması eşliğinde yapıyoruz bu çalışmayı. Marmara Denizi’nin oksijen durumu ve ekosisteminin sağlığını en geniş kapsamda inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF BİR DAHA ÇIKMAMASI

Proje kapsamında müsilajın çözümü için farklı modüller geliştirildiğini belirten Yücel, “MARMOD ile birlikte müsilajın tespit edilmesini sağlayacak modüller gerçekleştireceğiz. Marmara Denizi birçok kirliliğe maruz kaldığı için yorgun bir ekosistem. Müsilaj gibi kirliliğe bağlı olaylar da Marmara Denizi’ni kolayca ele geçiriyor. Biz, bu tarz ekstrem durumları da yaptığımız simülasyonda modellemeyi hedefliyoruz. Bu projeyle ile hedefimiz müsilajın etkisini azaltarak bir daha ortaya çıkmaması. Ancak bu durum her sene bizi tehdit edebilir” dedi.

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