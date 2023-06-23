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Hayat

Marmaris'te doğa yangının izlerini siliyor

Geçen yıl 29 Temmuz'da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Yangın geniş bir alanda tahribata neden olmuştu. Bugün manzaraya bakıldığında doğanın yaralarını sararak tekrar canlanmaya başladığı görülüyor.

11:42 . 23/06/2023 Cuma
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Marmaris'te geçen yıl yangında kül olan alanlar yeşeriyor.

Marmaris'te geçen yıl yangında kül olan alanlar yeşeriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında yanan alanlar tekrar yeşermeye başladı. Muğla’da 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayıp, 21 Ağustos’ta Köyceğiz yangını ile kontrol altına alınan büyük orman yangınının izleri hafızalarda halen çok taze.

Geçen yılki yangına havadan 6 uçak ve 39 helikopter müdahale ederken, yardım için diğer ülkelerden gelen havadan müdahale uçakları da görev yapmıştı. Yangından insanlar ve diğer canlılar yara almıştı.

66 bin hektar ormanlık alan zarar gördü

Yüzyılın en büyük orman yangınını yaşayan Muğla’da yaklaşık 66 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangının hemen ardından çekilen fotoğrafla bugün alınan görüntü yan yana getirildiğinde yaşanan çarpıcı gelişme gözler önüne seriliyor.




#Muğla
#Marmaris
#Yangın
2 saat önce
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