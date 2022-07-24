Masal Şatosu’nun kapısı yeniden aralanıyor

Minik izleyicileri sinema salonlarında buluşturacak ve sihirli bir dünyanın kapılarını aralayacak Masal Şatosu: Gizemli Misafir 12 Ağustos’ta sinemalarda.Başrolünde genç yıldız Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı film serisi Masal Şatosu’nun çekimleri geçtiğimiz haftalarda Antakya’da tamamlanmıştı. Hollywood standartlarında hazırlanan filmden ilk fragman da geldi. Başarıları ve kendine has kitlesiyle Türkiye’nin en çok beğenilen çocuk-gençlik serisi Masal Şatosu, Gizemli Misafir ile yine kendisine hayran bırakacak.
Yönetmenliği Burak Kuka’ya senaryosu ise Erçin Sadıkoğlu’a ait olan Masal Şatosu: Gizemli Misafir’de, Neşe (Ecrin Su Çoban) ve arkadaşları hayranlarını bu kez masal diyarına götürecek. Neşe’yle aksiyon ve eğlence dolu bir maceraya atılacak olan çocuklar unutamayacakları bir seyir deneyimi yaşayacak.
GİZEMLİ MİSAFİRLE ARALANAN SİHİRDİ DÜNYA
- Neşe ve arkadaşları ışıl ışıl süsledikleri evlerinde parti hazırlığındayken, bir misafir tarafından kapıları çalınır. Kimsenin tanımadığı bu çocuk, masal diyarından gelen ve hafızası bir hata ile silinen bir prenstir. Sihirli misafirleri Prens, masal diyarının neşesidir ve onun Dünya’da kaldığı her an masal diyarına mutsuzluk hakim olacaktır. Neşe ve arkadaşları hiç bilmedikleri mistik ortamları keşfederken, maceradan maceraya atılarak Prens’i ait olduğu yere göndermek ve masal kahramanlarının neşesini geri kazandırmak için aksiyon ve eğlence dolu bir serüvene atılırlar.
- Gülse Göçer, Dolunay Soysert, Sinan Çatıkkaş, Cansu Öztekin, Berkan Hamedi, Mustafa Konak, Bade Talanioğlu, Ozan Varol, Emre Yaban, Melis Hazal Karagöz, Mehmet Cerrahoğlu, Nazan Kahraman, Ayaz Güler ve Sude Koçoğlu filmin kadrosundaki isimler.