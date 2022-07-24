Masal Şatosu’nun kapısı yeniden aralanıyor

Minik izleyicileri sinema salonlarında buluşturacak ve sihirli bir dünyanın kapılarını aralayacak Masal Şatosu: Gizemli Misafir 12 Ağustos’ta sinemalarda.Başrolünde genç yıldız Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı film serisi Masal Şatosu’nun çekimleri geçtiğimiz haftalarda Antakya’da tamamlanmıştı. Hollywood standartlarında hazırlanan filmden ilk fragman da geldi. Başarıları ve kendine has kitlesiyle Türkiye’nin en çok beğenilen çocuk-gençlik serisi Masal Şatosu, Gizemli Misafir ile yine kendisine hayran bırakacak.

Yönetmenliği Burak Kuka’ya senaryosu ise Erçin Sadıkoğlu’a ait olan Masal Şatosu: Gizemli Misafir’de, Neşe (Ecrin Su Çoban) ve arkadaşları hayranlarını bu kez masal diyarına götürecek. Neşe’yle aksiyon ve eğlence dolu bir maceraya atılacak olan çocuklar unutamayacakları bir seyir deneyimi yaşayacak.

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GİZEMLİ MİSAFİRLE ARALANAN SİHİRDİ DÜNYA