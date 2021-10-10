Hayat MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğanla buluştu Takipçileri linç kampanyası başlattı
AKTÜEL

MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu: Takipçileri linç kampanyası başlattı

MasterChef Türkiye'nin ünlü şef ve jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Yalçınkaya o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çok sayıda muhalif kullanıcı, ünlü şefin gönderisinin altına çirkin yorumlarda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğanla buluştu: Takipçileri linç kampanyası başlattı
MasterChef jürileri, Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı. Festivalde MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşan şefler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

MEHMET ŞEF PAYLAŞTI

Şef Mehmet Yalçınkaya, o kareyi “Bugün Adana lezzet festivalindeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının ilgisi ve sıcaklığı bambaşka. Teşekkürler Adana” notuyla paylaştı.

ŞEFLERE LİNÇ KAMPANYASI

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin başarılı iki şefi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafın ardından muhalif hesapların hedefi oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Linç kampanyası başlatılan şefler, Türkiye'de ve dünyada mutfaktaki başarılarıyla tanınan isimlerden.

MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?
HAYAT
MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?

Yine 'MasterChef Murat' yine olay: İkinci kez gözaltında
FOTOĞRAF 15
Title
Katıldığı TV yarışması 'MasterChef'den diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, 31 Ağustos'ta, aracını kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle ceza kesen polislere cebinden çıkardığı paralarla rüşvet teklif ederek de tepki çekmişti.
Title
Özdemir, aynı yere bu kez de kendisine ait minibüsü park ederek, yine olay çıkardı.
Title
Özdemir ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, görüntü çeken gazeteciler ile olay yerine gelen polis ekiplerine sataştı.
Title
Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir, polislere dönerek, Bizim paramız çok, bırakın ceza kessinler” dedi.
Title
Polisin uyarılarına rağmen canlı yayını sürdüren Murat Özdemir ile arkadaşı, gözaltına alındı.
Title
Murat Özdemir hakkında, 1 ay önce de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya hakaret ettiği ve aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı.
Title
Gözaltına alınan Özdemir, 'maske takmamak'tan idari, 'alkollü araç kullanmak'tan ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan da hakkında işlem uygulanıp, serbest bırakılmıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yine 'MasterChef Murat' yine olay: İkinci kez gözaltında
Bolu'da, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif eden, televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, yine aynı yere minibüsünü park edince polislerle tartıştı. Gazeteci ve polislere sataşıp, sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, gözaltına alındı.


MasterChef Türkiye sevenlerine kötü haber: RTÜK acımadı!
HAYAT
MasterChef Türkiye sevenlerine kötü haber: RTÜK acımadı!
Sayılarıyüzde 20 arttı

Sayıları
yüzde 20 arttı

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun ilgi görüyor.
Duyarlı amca mahcup etti

Duyarlı amca mahcup etti

​'Market kirlenmesin ben de esnaflık yaptım.'
Bir hizmet daha e-Devlette: İsteyen ad ve soyad değişikliğini tek tıkla yapabilecek

​30 metrelik dünyanın en büyük çay bardağı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Önünü kestiği aracın sürücüsüne kurşun yağdırdı.

​106 yaşındaki Nuriye Nine koronavirüsü yendi.

​ABD'li eski komutan kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat.

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.