Matematik Seferberliğine TÜBİTAK’tan destek

Millî Eğitim Bakanlığı'nca ‘her yerde matematik’ anlayışıyla başlatılan ‘Matematik Seferberliği’ne TÜBİTAK da katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlendiği ve 4-12. sınıflara yaz okullarında verilen matematik derslerine TÜBİTAK çıkardığı dergilerle destek veriyor. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı, ‘Matematik Seferberliği’ kapsamında Popüler Bilim Yayınlarından üç derginin birer sayısını farkındalığı artırmak için ayırdı.
ÖZEL SAYILAR HAZIRLANDI
Mayıs ayında Bilim Çocuk dergisinin, Haziran ayında ise Bilim Teknik dergisinin matematik özel sayısı yayınlandı. Ekim ayında da okul öncesi yaş grubuna hitap eden Meraklı Minik dergisi matematik özel sayısı yayınlanacak. 7 yaş grubu için hazırlanan kitap seti seri haline getirildi. Yetişkinler için hazırlanan 3 kitabın yanı sıra yılsonuna kadar 3 kitap daha yayınlanacak.