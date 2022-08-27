Matematik Seferberliğine TÜBİTAK’tan destek

​Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek: Her okulla ilgili espri yapılabilir

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, imam hatiplilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti. İmam hatiplilerin alınganlık gösterdiğini öne süren Mengü, 'Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani.' ifadelerini kullandı.