Hayat Mavi Balina oyunu için flaş gelişme Tamamen suç sayılacak
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Mavi Balina oyunu için flaş gelişme: Tamamen suç sayılacak

Rusya'da üretilen ve bir virüs gibi dünyaya yayılan bilgisayar oyunu Mavi Balina, Belçika'da artık ağır suç kapsamına alındı. Yeni ceza yasasına göre, ülkede artık intihara teşvik, suç sayılacak. Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde ölüme sebep olan oyunlar ağır şekilde cezalandırılacak.

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Bugüne kadar Mavi Balina oynayan yüzlerce çocuk intihar etti.
Bugüne kadar Mavi Balina oynayan yüzlerce çocuk intihar etti.

Dünya çapında onlarca çocuğu intihara sürükleyen Mavi Balina isimli oyun nedeniyle Brüksel yönetimi harekete geçti. Mavi Balina adlı oyun, Belçika'da artık "ağır suç" kapsamına alındı.

'Blue Whale' yani 'Mavi Balina' adlı oyunu, Rusya'da bir psikoloji öğrencisi geliştirdi. Oyun ilk olarak oynayanlardan birinin 2015'te intihar etmesiyle gündeme geldi. Sonra da gündemden hiç düşmedi. Oyun nedeniyle, 6 ay içinde Rusya'da 130 çocuk intihar etti. Türkiye'de de bu oyun yüzünden ölümler yaşandı. Uluslararası polis örgütü Interpol, Belçika'da 18 gencin bu oyunu oynadığını tespit etti. Resmi makamları uyardı. Belçika savcılığıa da geçen yıl yapılan uyarının ardından ceza yasasında değişikliğe gitti. Belçika'daki yeni ceza yasasına göre, ülkede artık intihara teşvik suç sayılacak. Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde ölüme sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak.

Oyunun son talimatı: İntihar et

Mavi Balina oyunu tam 50 gün sürüyor. Oyunu oynayanlar, kendilerine gönderilen talimatları sırayla yerine getiriyor. Son talimat ise oyuncunun kendi yaşamına son vermesi. Bu nedenle, Mavi Balina'dan medyada "intihar oyunu" olarak söz ediliyor. Oyun tarayıcı tabanlı olmadığı için denetlenemiyor.

BBC'nin haberine göre, oyunu yapan Philipp Budeikin, Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Budeikin, duruşmalardan birinde toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.

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