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Meclis'te 'Konuşanlar' tepkisi: Program çukurdur sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM'de yaptığı konuşmada Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar isimli programa tepki gösterdi. "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır." diyen Kaçıkçı, "Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Mecliste Konuşanlar tepkisi: Program çukurdur sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir
Hasan Can Kaya

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Acun Ilıcalı'nın dijital film, dizi izleme platformu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına sert sözlerle tepki gösterdi.

Son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını anlatan Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür. Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez." dedi.

"ACUN ILICALI İSMİ MERCEK ALTINA ALINMALI"

Sahne ve seyirci ilişkisinin bir saygı temeli üzerine kurulu olduğunu belirten Kaşıkçı şöyle devam etti:

"Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocaklarından yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır."

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