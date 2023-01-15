Mehmet Akif Şeyh Gâlib’e niye dargındı?

Banu Çiçek Şener

Kuğunun Son Şarkısı, Beşir Ayvazoğlu’nun kaleminden bir Şeyh Gâlib biyografisi. Yirmi dört yaşında divanını tertip eden, yirmi altı yaşında Hüsn-ü Aşk’ı yazan klasik Osmanlı edebiyatının son büyük şairinin hayatı üzerindeki sis perdesini kaldıran kitabın macerası çeyrek asır geriye uzanıyor.

Eserleriyle Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Pamuk’a kadar pek çok sanatçıyı etkileyen Şeyh Gâlib, 1995 yılının Mart ayında bir dizi etkinlikle anıldı. En son 1912 yılında İhtifalci Ziya Bey’in düzenlediği törenden sonra hiç anılmamış, hatta herhangi bir toplantıya dahi konu olmamıştı.

Beşir AyvazoğlunGâlib Kuğunun Son ŞarkısınKapı Yayınların269 sayfan2022

Ayvazoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür faaliyetlerini düzenleyen birimde yönetici olarak göreve başlamasıyla planladığı bu etkinliklerin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan Şeyh Gâlib biyografisi zamanla makale boyutunu aştı ve bir kitaba dönüştü.

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Yıllar içinde çeşitli baskıları yapılan bu kitap, nihayetinde yazarı tarafından yeniden ele alınıp gözden geçirildi, güncellendi, bazı bölümler eklendi, bazıları çıkarıldı ve ortaya “bağımsız bir Şeyh Gâlib biyografisi” çıkmış oldu. Ama nasıl? Ayvazoğlu tezkirelerde ve birkaç arşiv belgesindeki veriler dışında bilgi bulmakta zorlandığını söylüyor:

“Bütün bu güçlükler hesaba katıldığı takdirde, bir divan şairinin biyografisini yazmaya kalkışmak, iğneyle kuyu kazmaya benzer bir iştir. Okunabilir bir biyografi yazabilmek için şairi yaşadığı devrin içinde görmeye, bilgi kırıntılarını bile değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Elinizdeki kitapta bunu yapmaya çalıştım.”

Şeyh Gâlib’in hayatına, eserlerine, yaşadığı mekânlara, saray ile ilişkisine ve çevresine dair her biri ince ince işlenmiş bölümlerden oluşuyor Kuğunun Son Şarkısı. Mesela yazar Sultan III. Selim’in Mevleviliğe gösterdiği ilginin ve Galib’e duyduğu hayranlığın arkasında birtakım politik hesapların bulunduğunu belirtiyor:

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“Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak yeni bir askerî teşkilat kurmak isteyen ‘müceddid’ padişahın, ocağın mensup olduğu Bektaşîliğe karşı Mevlevîliği desteklemek, bunun için de Mevlevî önderlerini arkasına almak istediği düşünülebilir.”

Yine Şeyh Gâlib’in kendisinin yaşadığı dönemde ve sonrasında nasıl etkiler bıraktığına dair yazılan bölümler, kitabın en ilgi çekici kısımlarındandır. Örneğin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Şeyh Gâlib’i çok sevdiğini ancak ona dargın olduğunu öğreniyoruz. Neden mi? Gâlib, Hüsn-ü Aşk’ta “müteşair”leri, yani şairlik taslayanları birkaç gruba ayırarak eleştirmiştir. Onun eleştirdiği gruptan biri medreselilerdi ve onlar arasından hiç şair çıkmayacağı için bahsetmek bile gereksizdi. İşte Hüsn-ü Aşk’taki bu sözler, Akif’in Gâlib’e dargınlığının sebebiydi. Bunun gibi onlarca anekdot yer alıyor kitapta.

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Kuğunun Son Şarkısı, ilmî titizlikten taviz vermeden lezzetle okunan bir Beşir Ayvazoğlu klasiği…