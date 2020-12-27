Mehmet Akif’in Mevlana sevgisi

Küçük yaştan itibaren Mevlana Celalettin Rumi’nin Mesnevi’si ile tanışan Mehmet Akif Ersoy Mısır’da ise Mesnevi ile kuvvetli bir gönül bağı kurar. O güne kadar şerh edilmiş Mesnevileri de birbiriyle karşılaştırma fırsatı bulan Akif en çok kendi anlayışına İsmail Rüsuhi’nin şerhini bulur. İstanbul’a dönünce de otomobille yaptığı kısa bir İstanbul turunda Galata Mevlevihanesi’ne uğrayarak burada İsmail Rüsuhi’nin kabrini ziyaret eder.

Yunus Emre’nin şiirleri gibi Mevlana Celalettin Rumi’nin Mesnevi divanı da Türk edebiyatına yön çizmiştir.Etkilediği isimlerden birisi de Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’dur. Mevlana, Mehmet Akif’in hem edebi kimliğinde hem de ruh dünyasında önemli izler bırakmıştır. Çocukluğundan bu yana Mesnevi okumaları yapan Mehmet Akif özellikle Mısır yıllarında bu okumasını bir disiplin içinde sürdürür. Vefatından çok kısa bir süre önce İstanbul’a döndüğünde ise ilk ziyaret ettiği adreslerden birisi Galata Mevlevihanesi’nin haziresinde yatan İsmail Rüsuhi Ankaravi’dir.

Geçtiğimiz günlerde Büyüyenay Yayınları arasında çıkan “Tutuşmuş Bir Yürek Adanmış Bir Hayat:Mehmet Akif Ersoy” kitabında yazar Alim Kahraman, Mehmet Akif’in Mevlana sevgisine de yer veriyor. Kahraman, Mısır döneminde Mevlana’nın Mesnevi eserini özellikle İsmail Rüsuhi Ankaravi’nin şerh ettiği eserden karşılaştırmalı okuyan Akif’in İstanbul’a döndüğünde küçük bir şehir turu yaptığı sırada Galata Mevlevihanesi’ndeki İsmail Rüsuhi Ankaravi’nin kabrini de ziyaret ettiğine dikkat çekiyor.

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ÇOCUKLUK YILLARINA UZANIR

Mehmet Akif’in Mesnevi ile tanışması aslında çocukluk yıllarına uzanıyor. Akif verdiği bir röportajında Fatih Camii’nde Hafız Divanı, Gülistan ve Mesnevi gibi eserler okutan Esed dedenin derslerine devam etiğini anlatır. Ara ara Mesnevi okumaları devam etse de Akif’in Mevlana’yı yeniden keşfi bir anlamda hayatına Muhammed İkbal’in girmesiyle olur. İkbal’in şiirleriyle ise Hint Müslümanlarla görüştüğü döneme rastlar. “Muhammed İkbal çağımızın Mevlana Celaliddin Rumisidir” diyen Akif, İkbal’in şiirlerinden çok etkilenir. Bilindiği gibi İkbal ise Mevlana hayranıdır. Dünya üzerindeki İslami uyanışı yakından takip eden Akif’in Hint Müslüman öğrencilerle görüştüğü, bu vesilesiyle de iki şairin Mısır’da buluştuğu İkbal’in de kütüphanesinde Akif’in Safahat kitabı bulunduğu söylenir. İşte bu dönemde Akif Mesnevi’yi baştan sona yeniden okumaya karar verir. Ancak elinin altında Mesnevi’nin takımı yoktur. Gördüğü bir rüyadan sonra ertesi gün kapısı çalınır. Kitapta Alim Kahraman bu rüyayı ve sonrasını Eşref Edip’in notlarından şöyle aktarır: Bir gece bir rüya görür, rüyasında kendisine bir takım Mesnevi hediye olunmaktadır. Ertesi günü Abbas Halim Paşa’nın eşi Prenses Hatice’den hediye olarak bir sandık kitap gelir. Akif, Hatice Hanım’a da kendi annesinden intikal eden bu sandığı açtığı zaman ne görsün; en üstte İsmail Rüsuhi’nin Mesnevi şerhi! Son derece sevinir yeni bir şevkle bir buçuk yılda Mesnevi’yi okuyup tamamlar. “

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‘ÇOCUK GİBİ SEVİNİRDİM’

Mısır’da bir yandan Kur’an tercümesiyle ilgilenen Akif’in günlerini Midhat Cemal şöyle özetler: Bu beş vakit namazlar, Bu tercüme ettiğiği Kur’an, tercümeden yoruldukça okuduğu Mesnevi…” Akif ise şöyle anlatacaktır Mesnevi okuma hikayesini: “Yanımda Mesnevi’nin Türkçe, Farisi beş altı tane şerhi vardı. Bunlar içinde Mesnevi’yi en çok anlayanın Ankaravi’yi (İsmail Rusuhi) yakın buldum. Mesnevi’yi evvela kendim okurdum. Maksadını anlamaya çalışırdım.Sonra Şarihleri tetkik ederdim. Anlayışı hususunda Ankaravi ile birleştiğimi görünce çocuk gibi sevinirdim. O günlerim çok feyizli oluyordu. Daha büyük şevkle çalışıyordum.”

Alim Kahraman, Akif’in Mesnevi’yi iki defa okuduğunu belirtiyor kitabında. Yine Akif’in Mevlana’nın şair kimliğinin Divan-ı Kebir’de daha fazla öne çıktığını Mesnevi de ise mürşid kimliğinin daha etkili olduğunu dile getirdiğinin altını çiziyor.

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İsmail Rusuhi Ankaravi kimdir?

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Ankara’da doğdu. Tasavvuf yoluna girmeden önce şer‘î ilimleri tahsil etti. Daha sonra Ankara ve çevresinde yaygın olan Bayramiyye tarikatına intisap ederek şeyhlik makamına kadar yükseldi. Bu arada Halvetiyye tarikatından da icâzet aldı. Bayramî şeyhi olarak irşad vazifesine devam ederken gözlerinden rahatsızlandı. Tedavi maksadıyla gittiği Konya’da Mevlevî dergâhı şeyhlerinden Bostan Çelebi ile tanışarak onun teşvikiyle Mevleviyye tarikatına girdi. Mevlevîliğin usul, âdâb ve erkânını kısa sürede öğrenip sülûkünü tamamladı. Daha sonra İstanbul’a gitti. Devrin ilim ve fikir hareketleriyle yakından ilgilenerek bilgisini genişletti. Kısa sürede ilim ve tasavvuf çevrelerinin saygı duyduğu önemli bir şahsiyet haline geldi. 1610 yılında Galata Mevlevîhânesi şeyhi oldu ve ölümüne kadar yirmi bir yıl bu makamda kaldı. Mezarı adı geçen mevlevîhânenin hazîresindedir. Ölümüne “hitâm” ve “irtihâl-i irfân” (1041) kelimeleri tarih düşürülmüştür. Özellikle Mesnevî şârihliği alanında büyük bir otorite olarak kabul edilir. Ankaravî, Mevlevîliğin esaslarına sadık, mutedil ve Ehl-i sünnet ilkelerine bağlı bir mutasavvıftır. Galata Mevlevîhânesi’nin inşa tarihini (897/1491-92) gösteren “er-Rusûh” kelimesini Rusûhî şeklinde mahlas olarak kullanmıştır. (Kaynak: Diyanet Ansiklopedisi)