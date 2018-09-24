Mehmetçik Kütulamare'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı

Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisi yayınlanan sezon finaliyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmıştı. Yapımcı Mehmet Bozdağ twitter hesabından dizinin fragmanını paylaşarak, "Mahkeme-i Kübra'da yerimiz inşallah Efendimiz'in sancağı altında olacaktır" dedi.

Mehmetçik Kutülamare'nin sezon finalinde ne olmuştu?

Dizinin yayınlanan sezon finalinde amacı rafineriyi koruyarak İngilizlerin eline geçmesini engellemek ve Osmanlı ordusu için yakıt üretmekti.

Şefik, Üsküplü’nün İngiliz karargahına sızarak getirdiği çok önemli bilgilere itibar etmiştir. Ancak Cox’un oyunu ile fikrini değiştiren Şefik, orduyu tuzağın içine götürür. Cox, önceden tuzak hazırladığı yerde Osmancık Taburunu hazırlıksız yakalamayı başarmıştır. Peki, bu tuzak nasıl sonuçlanacaktır?

Şefik’in tuzağa düştüğünden habersiz olan Üsküplü, az sayıda neferi ile savunmasız halde bulunan Abadan petrol Rafinerisine saldırır. Amacı rafineriyi koruyarak İngilizlerin eline geçmesini engellemek ve Osmanlı ordusu için yakıt üretmektir. Ancak son anda alacağı kara haber her şeyi alt üst edecektir. Üsküplü’nün önünde vermesi gereken ve dönüşü olmayan çok önemli kararlar vardır. Kut şehri, şimdiye kadar görmediği bir acıya şahit olacaktır. Şehir için karanlık günler daha yeni başlamıştır. Ancak hala bir umut vardır.

Mahkeme-i Kübra'da yerimiz inşallah Efendimiz'in sancağı altında olacaktır. #MehmetçikKûtulamâre yeni sezon ilk tanıtımı.



Yeni sezon yakında #TRT1'de. pic.twitter.com/pBObfARa1h REKLAM 23 Eylül 2018

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