Hayat Mehmetçik Kütulamarenin yeni sezon fragmanı yayınlandı
SİNEMA

Mehmetçik Kütulamare'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı

TRT'nin sevilen dizisi Mehmetçik Kütulamare'nin yeni sezon fragmanını yapımcı Mehmet Bozdağ twitter hesabından paylaştı. İşte Mehmetçik Kütulamare'nin yeni sezon fragmanı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT'nin sevilen dizisi Mehmetçik Kütulamare.
TRT'nin sevilen dizisi Mehmetçik Kütulamare.

Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisi yayınlanan sezon finaliyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmıştı. Yapımcı Mehmet Bozdağ twitter hesabından dizinin fragmanını paylaşarak, "Mahkeme-i Kübra'da yerimiz inşallah Efendimiz'in sancağı altında olacaktır" dedi.

Mehmetçik Kutülamare'nin sezon finalinde ne olmuştu?

Dizinin yayınlanan sezon finalinde amacı rafineriyi koruyarak İngilizlerin eline geçmesini engellemek ve Osmanlı ordusu için yakıt üretmekti.

Şefik, Üsküplü’nün İngiliz karargahına sızarak getirdiği çok önemli bilgilere itibar etmiştir. Ancak Cox’un oyunu ile fikrini değiştiren Şefik, orduyu tuzağın içine götürür. Cox, önceden tuzak hazırladığı yerde Osmancık Taburunu hazırlıksız yakalamayı başarmıştır. Peki, bu tuzak nasıl sonuçlanacaktır?

Şefik’in tuzağa düştüğünden habersiz olan Üsküplü, az sayıda neferi ile savunmasız halde bulunan Abadan petrol Rafinerisine saldırır. Amacı rafineriyi koruyarak İngilizlerin eline geçmesini engellemek ve Osmanlı ordusu için yakıt üretmektir. Ancak son anda alacağı kara haber her şeyi alt üst edecektir. Üsküplü’nün önünde vermesi gereken ve dönüşü olmayan çok önemli kararlar vardır. Kut şehri, şimdiye kadar görmediği bir acıya şahit olacaktır. Şehir için karanlık günler daha yeni başlamıştır. Ancak hala bir umut vardır.

Diriliş Ertuğrul hayranları sosyal medyayı salladı
HAYAT
Diriliş Ertuğrul hayranları sosyal medyayı salladı

Latin Amerika'da Türk isimleri furyası
HAYAT
Latin Amerika'da Türk isimleri furyası

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

​Yeni Şafak belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı.
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Erdoğan: Terör tehdidi son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
MHP'nin afteklifi Meclis'te

MHP'nin afteklifi Meclis'te

​163 bin kişiye umut olacak.
Bankalarıngözü Hazine'de

Bankalarıngözü Hazine'de

​Kredi faizlerinden umudu kestiler.
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
SaldırıyıBAE finanse etti

SaldırıyıBAE finanse etti
PKKKerkük'e sızıyor

PKKKerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.