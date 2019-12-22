Mekan çok şef yok

Gökmen Sözen bir gastrodiplomat. Türk mutfağını dünyaca ünlü şeflere anlatmak ve mutfağımızın önünü açmak için çeşitli etkinlikler hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde de bunlardan biri olan Gastromasa’yı beşinci kez gerçekleştirdi. Dünya çapında organize edilen gastronomi konferanslarında ilk beş arasında yer alan Gastromasa’da Albert Adria, Elena Arzak, Virgilio Martinez, Soren Selin, Paco Roncero, Pia Leon, Andoni Luis Aduriz, Pierre Marcolini, Andreas Caminada, Christina Bowerman, Gaston Acurio gibi önemli isimler başta olmak üzere 18 farklı ülkeden 21 ünlü şefi ağırlandı. Ardından da şefler Türk mutfağını tanımaları için Gaziantep’e gitti. Burada bir kebapçıda kebap da yaptılar, mutfağımızın olmazsa olmazı baharatlarla da tanıştılar. Sözen’in bu türde çalışmaları sayesinde bugün sumaktan fıstığa tarımsal ürünlerimiz dünyaca ünlü şeflerin mutfağına girmeyi başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gastronomi şurasında da yer alan Sözen, bu önemli gelişmelerin arkasının gelmesi için acilen gastrodiplomasiyi geliştirmemiz ve bu anlamda adımlar atmamız gerektiğini söylüyor. Sözen’le gastronomi üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de önemli bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Beşinci kez düzenlenen Gastromasa nedir, neler yapıyor?

Ben 22 yıldır gastronomi sektöründeyim. 7 yıldan bu yana da uluslararası işler yapıyorum. Gastromasa normal bir konferans fikri gibi doğdu. Ama ilk yıldan sonra bunun uluslararası çapta da bir proje olabileceği ortaya çıktı. Şu an dünyada alanının en etkili dördüncü uluslararası konferansı olarak biliniyor. Dünyadaki örneklerden farkı gelen misafirlerimizi Türkiye’yi de gezdiriyor olmamız. Türkiye’nin tarımsal alanlarını, doğal ve tarihi zenginliklerini, yeme-içme kültürünü tanıtıyoruz. Bu sosyal etkileşimler nedeniyle bir hayli önemli sonuçlar doğuruyor. Gastromasa uluslararası bir marka haline geldi.

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Peki temel amacınız ne?

Dünyanın şeflerini Türkiye’ye getirebilmek. Ama gelen şefleri Türkiye’de tanıyan maalesef olmuyor. Doğrusu Türkiye uluslararası mutfak, gastronomi kültüründe çok geride. Belli başlı kentler dışında da sadece geleneksel yemeklerle varız.

Bunlar hangi kentler?

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya. Gaziantep’e gittiğinizde sadece geleneksel mutfakları ve sokak lezzetleri görürsünüz. Ama uluslararası gastronomi turizminin dikkatini çekmek, A ve AB sınıfı turist almak istiyorsanız şef restoranları açmalısınız. Para harcayan kesimi çekmek için yapılması gereken budur. Oysa Türkiye’de sadece beş tane şef restoranı var. Biz Gastromasa’yla da şefleri Türkiye’ye getirip, ülkemizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Gastroway’de ise dünyaca ünlü şefleri bir rotada gezdiriyoruz. Türkiye’nin tanıtımı için yaptığımız bir uygulama. Bu sene Mezopotamya’yı gezdik. Bunun ülke tanıtımına katkısı büyük. Örneğin şu an İspanya’da sumak kullanılıyor. Antep biberi, fıstığı almaya başladılar. Bu türde etkinliklerin önemi de böyle ortaya çıkıyor. Şu an Avrupa genelinde İran fıstığı kullanılıyor ve bana sorarsanız tatsız tuzsuz bu fıstık. Ama dağıtım kanallarını ona göre ayarlamışlar. Bizi, bizim ürünlerimizi tanıtmamız lazım. Yurtdışıyla köprü oluşturmamız lazım. Sadece gıda ürünleri de almıyorlar, bir süre sonra daha da gelişen ilişkiler oluyor. Bugün İspanya Kordoba’daki bir restoranda Gaziantep’ten alınmış bakır eşyalar kullanılıyor.

Gastronomi konusunda geride miyiz?

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Esnaf lokantalarımız, geleneksel yemeklerimiz, şeflerimiz var. Ayrıca Türkiye bir kafe cenneti. Ama dünyaya baktığımızda yeme içme deneyimi şef restoranları üzerinden döndüğünü görüyoruz. Bu da bizde oldukça az. Bizim derdimiz karın doyurmak ve üstüne kahve içmek.

Mutfağımız güçlü mü?

Dışardan bakan, buraya gelmeyen mutfağımızın güçlü olup olmadığını anlamaz. Sadece döner ve kebabımız var. Ancak Beyrut’un da kebabı var ve onlar mutfaklarını tanıtma noktasında bizden daha iyiler.

Fotoğraf: Arşiv

İŞİN EHLİ ÇALIŞMALI

Bir mutfak diğerlerinin içinden nasıl öne çıkar?

İşin ehli, işini bilen isimlerin çalışmalar yapması lazım. Çalışmalar var ama uzman kişilere yer verilmesi lazım. Sadece şeflerin çabalaması da yetmez. Şeflere yatırımcılar da lazım. Türkiye’de yatırımcılar ön plana çıkmak istiyor ama şefin önde olması lazım. Bunun yanında uluslararası çapta, yeme-içme konusunda yazan gazetecilerimiz yok. Bu şeflerimize tanınma olanağı sağlar. Aynı zamanda uluslararası çalışmaları takip eden, gözlemleyen bir mekanizma yok. Her yerde turizm etkinliği var, biz de gidip bir pavyon açıp, baklava dağıtıyoruz. Ama yapılması gereken bu değil. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Tarım Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı’nın da işin içinde olması lazım. Hatta alt yapımızın hazır olması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın bile bu işin içinde olması lazım. Bizim Türk mutfak kültürümüze dair dersler ilkokul düzeyinde verilebilir. Bu bir politika haline getirilmeli.

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İLKOKULDA MUTFAK DERSİ

İlkokul çocuğuna bu mutfak hakkında neler anlatılacak?

Kadınbudu köfte, karnıyarık yapımı bile öğretilebilir. Tabi tarımsal ürün ve dünya mutfağı da yer almalı. Bu çocuklar hiçbir bilgileri olmadan turizm otelcilik okullarına gidiyor. Öğrencilerimize yatırım yapmamız lazım. Bugün bu yapılmadığı gibi kantinlerde de pek çok anlamsa sıkıntılı ürünler satılıyor.

Peki başka neler yapılmalı?

Nasıl coğrafya dersimiz varsa mutfak dersimiz de olmalı. Ar-ge mutfaklarımız da yok. Yeni ürünler geliştiremiyoruz. Tarhana örneği üzerine düşünelim. Örneğin tarhanadan cips yapılıyor. Başka neler yapılabilir diye düşünmemiz lazım. Aynı bir mühendis gibi bu işe kafa yormalıyız. Biz iki yıla kadar bir inovasyon merkezi kurmayı planlıyoruz. Türkiye’de bu merkezlerin açılması hem tarımsal ürünlerin gelişmesini hem de dünyaya mutfağımızı tanıtmak için oldukça önemli.

FİRİK, SİYEZ BULGURU VE SARIMSAK KEŞFEDİLMELİ

Peki bizim hangi ürünlerimiz dünya pazarına girebilir?

Pazara girebilmesi için önce yemeğimizin tanınması lazım. Daha sonra yurtdışında pilot restoranların açılması lazım. Gazeteciler yazacak ve ilgi Anadolu’nun farklı bölgelerine çekilecek. Bunların hepsi birlikte olacak. Bana göre Gaziantep ve Şanlıurfa fıstığı dünyanın en iyi fıstıkları. Firik, siyez bulguru, sarımsak ve inanılmaz meyvelerimiz var. Burası adeta cennet. Bunlar için tanıtım grupları oluşturmak lazım. Ama bunu da gıda satar gibi tanıtırsanız başarı elde edemezsiniz. restoran tarımcılığı alanına girmemiz gerekiyor. Dünyada ürünlerimizi doğru pazarlamak, katma değerini artırmak için çok çalışmamız lazım. Bu çalışmalar ilerlerse bugün 1 liraya sattığımızı 5 liraya satmaya başlayabiliriz. Oyunu iyi kurmamız lazım.

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Türkiye’ye getirdiğiniz şefler üzerinde etkiniz oldu?

Üç Michelin yıldızlı şef Dani García İspanya’da isot kullanmaya başladı. Mısır Çarşısı’ndan alıyor ürünü. Güney İspanya’daki restoranında kullanmaya başladı. Ama bunlar tek başına olmamalı. Günü kurtarıcı turizm festivallerine değil, uzun vadeli planlara yönelmemiz gerekiyor.

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