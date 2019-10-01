Mekana uygun sergi: Yeryüzü Doktorları’ndan 'Karanlıkta Diyalog'

Dünyada göz sağlığına yönelik herhangi bir problem yaşayan insanların toplam sayısı 1.3 milyar olarak tahmin ediliyor.

Yüzde 80’i tedavi edilebilir olan görme bozuklukları, maddi veya teknik eksiklikler sebebiyle müdahale edilemediğinde ise görme yetisinin tamamen kaybedilmesine sebep olabiliyor.

Uzun yıllardır göz sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürmekte olan Yeryüzü Doktorları, “Karanlıkta Diyalog” müzesinde açtığı sergi ile ziyaretçilere bir perspektif daha sunuyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden görme problemlerine ve Yeryüzü Doktorları’nın çalışmalarına dair karelerin yer alacağı sergi 30 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek.

Yeryüzü Doktorları, uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahipleri için göz sağlığına yönelik çalışmalar sürdürüyor.





Yoksullukla mücadele insanların görme yetisini kaybettiğini biz anlatalım istedik

Karanlıkta Diyalog deneyimi ile ziyaretçilerin tüm duyuların harekete geçtiği yeni bir dünyayı keşfettiklerini söyleyen Yeryüzü Doktorları Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Yalınkılıç, “Empati ve farkındalık arttıran bu kıymetli deneyimin yanında, istedik ki dünyanın özellikle yoksullukla mücadele eden coğrafyalarındaki insanların önlenebilir sebepler yüzünden görme yetisini kaybettiğini de biz anlatalım ziyaretçilere. Bu sebeple de bizzat ekiplerimizin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açtık. Umuyoruz ki gündelik hayat meşgaleleri içerisinde bazen maalesef ki bir kenara bıraktığımız empati, diğerkâmlık gibi duyguların canlanmasına biz de katkıda bulunabiliriz. Tüm ilgilileri ziyarete bekleriz” dedi.

Sergide yer alan çarpıcı fotoğraflar