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Hayat Melania Trumpa heykel şoku Kendisine benzemiyor diye eleştiriliyordu, kundaklayıp kaldırdılar
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Melania Trump'a heykel şoku: Kendisine benzemiyor diye eleştiriliyordu, kundaklayıp kaldırdılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'nın memleketi Slovenya'da dikilen heykeli kundaklandı. Daha önce First Lady'ye benzemediği için çokça eleştirilen heykel, gördüğü zarar nedeniyle kaldırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Heykel, gördüğü zarar nedeniyle kaldırıldı.
Heykel, gördüğü zarar nedeniyle kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli kaldırıldı. Slovenya asıllı ABD vatandaşı olan Melania Trump'ın heykelinin ateşe verildiği ortaya çıktı. Heykeli yapan sanatçı Brad Downey, Melania Trump heykelinin ABD bağımsızlık günü olarak bilinen 4 Temmuz tarihinde kundaklandığını söyledi.

ABD'de sular durulmuyor: Göstericiler Kristof Kolomb’un bir heykelini daha yıktı
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ABD'de sular durulmuyor: Göstericiler Kristof Kolomb’un bir heykelini daha yıktı
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor. Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde dün bir grup gösterici Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykelini boynuna geçirdikleri halat yardımıyla yıktı. Göstericiler, yıktıkları heykeli Inner Harbor bölgesinden suya attı.

Heykelin ateşe verildikten sonra bozulduğu için kaldırıldığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İngiltere’de köle tüccarına ait heykel kaldırıldı
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İngiltere’de köle tüccarına ait heykel kaldırıldı
ABD'de gözaltına alındığı sırada polis şiddeti sonucu ölen 46 yaşındaki George Floyd'un ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. İngiltere'nin Bristol şehrinde gerçekleştirilen eylemler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın heykelinin ip ve halat yardımı ile yıkılarak nehre atıldı.
  • NTV'nin haberine göre; Melania Trump'a benzemediği için eleştiri konusu olan heykel First Lady'nin doğduğu kasaba olan Sevnica'nın yakınlarına dikilmişti.

Heykeller kaldırılmaya başlandı: Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor
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Heykeller kaldırılmaya başlandı: Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor

Göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan ABD Başkanı Trump'ın eşi de bir göçmen. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya dikilen Trump heykeli de ocak ayında ateşe verilmişti.

Sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılıyor: Yeni Zelanda’da şehre adı verilen İngiliz subayın heykeli kaldırıldı
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Sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılıyor: Yeni Zelanda’da şehre adı verilen İngiliz subayın heykeli kaldırıldı
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Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan Şehir Hastanesi yorumu: İstediğin partiye oy ver ama Sezar'ın hakkı Sezar'a
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Ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere tepki göstererek, kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine teşekkür eden oyuncu Umut Oğuz yaşadıklarını anlattı. Yapılan birçok eleştiriyi hastaneye geldikten sonra saçma bulduğunu ve kendisi için yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü belirten Oğuz, “Buranın ülkemizin sınırlarından daha büyük bir proje olduğunu anladım. Bizim için çok önemli bir servet, bunu istediğin görüşe oy ver ama Sezar’ın hakkını Sezar’a diyorlar ya takdir etmek durumundayız. Ben eşimi de yatırınca bunu daha iyi anladım” şeklinde konuştu.
Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak
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Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak

27 Haziran'da içinde yakalşık 60 göçmenin bulunduğu tekne Van Gölü’nde batarak büyük bir faciaya neden oldu. Batan teknenin yeri 11 gün sonra suyun 107 metre altında tespit edildi. Yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin Row cihazıyla çıkarılmasına karar verildi. Row cihazı dalgıçların dalamayacağı derin sulardaki olaylara kolaylıkla müdahale edebiliyor. Üzerindeki 360 derecelik kamerayla olay yeri görüntülerini canlı olarak aktaran cihaz, aranan cisim veya kazazedeyi üzerindeki kancalar sayesinde suyun üzerine çıkarabiliyor.
Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi
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Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi

Pandemi sürecinde insanlar evden çalışmaya başlayınca bütün gözler bir anda video-konferans uygulamarına döndü. Zoom'un bu alanda atılım yapın yılın en çok indirilen uygulamalarından birisi olması teknoloji devlerinin de iştahını kabarttı. Microsoft'un Teams adlı video-konferans uygulamasına getirdiği yeni özellik de video-konferans sırasında insanları bir arada göstermek oldu. Uygulamaya ingilizce verilen isim de 'Together' yani bir arada.

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