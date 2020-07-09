Melania Trump'a heykel şoku: Kendisine benzemiyor diye eleştiriliyordu, kundaklayıp kaldırdılar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli kaldırıldı. Slovenya asıllı ABD vatandaşı olan Melania Trump'ın heykelinin ateşe verildiği ortaya çıktı.
Heykeli yapan sanatçı Brad Downey, Melania Trump heykelinin ABD bağımsızlık günü olarak bilinen 4 Temmuz tarihinde kundaklandığını söyledi.
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ABD'de sular durulmuyor: Göstericiler Kristof Kolomb’un bir heykelini daha yıktı
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor. Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde dün bir grup gösterici Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykelini boynuna geçirdikleri halat yardımıyla yıktı. Göstericiler, yıktıkları heykeli Inner Harbor bölgesinden suya attı.
Heykelin ateşe verildikten sonra bozulduğu için kaldırıldığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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İngiltere’de köle tüccarına ait heykel kaldırıldı
ABD'de gözaltına alındığı sırada polis şiddeti sonucu ölen 46 yaşındaki George Floyd'un ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. İngiltere'nin Bristol şehrinde gerçekleştirilen eylemler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın heykelinin ip ve halat yardımı ile yıkılarak nehre atıldı.
NTV'nin haberine göre; Melania Trump'a benzemediği için eleştiri konusu olan heykel First Lady'nin doğduğu kasaba olan Sevnica'nın yakınlarına dikilmişti.
DÜNYA
Heykeller kaldırılmaya başlandı: Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor
Göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan ABD Başkanı Trump'ın eşi de bir göçmen. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya dikilen Trump heykeli de ocak ayında ateşe verilmişti.
DÜNYA
Sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılıyor: Yeni Zelanda’da şehre adı verilen İngiliz subayın heykeli kaldırıldı