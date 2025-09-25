Menzil’de ihtilaflar birlikte yönetilecek bir vakıf marifetiyle çözülüyor

Menzil köyünün nasıl idare edileceğiyle ilgili resmi açıklama yapıldı.
Doğu ve Güneydoğu’nun manevi önderlerinden Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’te vefatının ardından cemaatin merkezi olan Menzil Köyü çeşitli ihtilaflarla gündeme geliyor. Babasının vefatının ardından Serhendi Vakfını ilan ederek Semerkand Vakfı’ndan ayrılan Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni ile kardeşleri arasında yönetimle ilgili anlaşmazlıklar olduğu biliniyor. Bu anlaşmazlıkların medyada “miras kavgası” olarak anılması üzerine taraflar açıklamalar yaparak anlaşamadıkları hususların mülkiyetle ilgili değil, yönetimle ilgili olduğunu ifade etmişlerdi.
Son günlerde binlerce kişinin ziyaret ettiği Menzil köyünün nasıl idare edileceğiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Serhendi Vakfı’nın lideri Seyyid Saki Elhüseyni’ye babasının adına yeni kurulan vakfın amacı sorulduğunda verdiği cevap Menzil’de kardeşler arasında bir mutabakat zeminine kapı araladı. Açıklamasında Seyyid Saki Elhüseyni şu ifadelere yer verdi:
“Başta Menzil'deki vakıf mahiyetindeki gayrimenkullerin devredilebileceği, ailemizin ittifakla kabul edeceği bir vakıf olsun istedim. Nihayet bu problemler bir gün biter ve o zaman elimizde ailemizin kabulde tereddüt etmeyeceği ve beraberce yönetebileceğimiz bir vakıf olsun istedim. Gerek Serhendi vakfımız ve gerekse kardeşlerimin yönetiminde olan vakıflar zaten kendi mecralarında faaliyetlerine devam edeceklerdir”
Bunun üzerine Rahmetli Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin diğer oğulları Seyyid Muhammed Fettah Elhüseyni, Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni, Seyyid Muhammed Mahsun Elhüseyni ve Seyyid Muhammed Emin Elhüseyni’yi temsil eden; Semerkand Vakfı, Buhara Vakfı ve Gücdevan Vakfı sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“S.Muhammed Saki Elhüseyni tarafından yakın zamanda Rahmetli Gavs (ks) hazretlerinin adıyla ‘Es-Seyyid Abdulbaki el Hüseyni İlim Eğitim ve Kültür Vakfı’ isminde bir vakıf kurulduğu ilan edilmiştir. Adı geçen vakıf, S. Muhammed Saki Elhüseyni ve kendisinin üç oğlu tarafından kurulmuş olup Rahmetli Gavs (ks) Hazretlerinin evlatlarına vakfın kuruluşunda ve mütevellisinde yer verilmemiş, rızaları ve görüşleri alınmamıştır.
Bununla birlikte S. Muhammed Saki Elhüseyni’nin bu vakıfla ilgili ‘Nihayet bu problemler bir gün biter ve o zaman elimizde ailemizin kabulde tereddüt etmeyeceği ve beraberce yönetebileceğimiz bir vakıf olsun istedim.’ şeklindeki açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır.
Zira istişareyi önceleyen ve beraberce yönetilecek bir vakıf; Menzil’de misafirlere hizmet eden alanların yönetimi için en makul çözümdür. Bu gayeyle vakfın kurucu heyeti, mütevelli heyeti ve diğer yönetim organları; Rahmetli Gavsımızın (ks) sadece evlatlarının olduğu ve temsil edildiği biçimde düzeltilmelidir. Bu yapıldığında Rahmetli Gavsımızın (ks) dört mahdumu, köydeki ortak alanları Menzil’in bütün misafirlerine ayrım yapmadan hizmet etmek üzere vakfa devretmeye hazırdır.
Zaten en başından beri Gavs Hazretlerinin (ks) tüm evlatlarının ortak gayesi Menzil dergahının bozulmaması, hizmetlerine eskiden olduğu gibi devam etmesidir. Bu da fevri hareketlerden uzak durarak, istişare ve aklı selimle mümkündür. Menzil’in menfi gündemlerle değil; ilim ve irşad hizmetleriyle anılması için samimiyetle gayret etmek herkesin önceliği olmalıdır. Kalplerimizi hayr üzere birleştirmesi Allah Teala'dan (cc) en büyük niyazımızdır”
Bulunan bu çözüm yoluyla ziyaretçilere hizmet veren alanların Merhum Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin çocuklarının yönettiği bir vakfa devredilmesi ve köyün birlikte idare edilmesi ön görülüyor. İlgili kesimlerce oldukça makul bulunan bu çözümle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.
