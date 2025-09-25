Menzil’de ihtilaflar birlikte yönetilecek bir vakıf marifetiyle çözülüyor

Zaten en başından beri Gavs Hazretlerinin (ks) tüm evlatlarının ortak gayesi Menzil dergahının bozulmaması, hizmetlerine eskiden olduğu gibi devam etmesidir. Bu da fevri hareketlerden uzak durarak, istişare ve aklı selimle mümkündür. Menzil’in menfi gündemlerle değil; ilim ve irşad hizmetleriyle anılması için samimiyetle gayret etmek herkesin önceliği olmalıdır. Kalplerimizi hayr üzere birleştirmesi Allah Teala'dan (cc) en büyük niyazımızdır”