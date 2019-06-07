Mesut Özil'den Bayırbucak Türkmenlerine düğün yemeği

Suriye'deki iç savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan ve 8 yıldır YİBO Geçici Barınma Merkezi’nde kalan bin kişiye, Türk Kızılay koordinesinde akşam yemeği verildi.

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, yaptığı açıklamada, Mesut Özil’in bugünkü düğün töreni dolayısıyla Türkiye'deki 14 farklı aşevinden yardım alan 14 bin kişi ile Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan 2 bin savaş mağduruna yemek verilmesi için Türk Kızılaya bağışta bulunduğunu söyledi.

Suriye’nin İdlib kentindeki yetimhanede kalan bin yetime de yemek verdiklerini dile getiren Kökcan, "Mesut Özil kardeşimize, bu duyarlı davranıştan dolayı Türk Kızılay olarak çok teşekkür ediyor, eşiyle beraber ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Yaklaşık 7 yıldır geçici barınma merkezinde kalan Halit Sakallı da en mutlu gününde kendilerini unutmayan Mesut Özil'e Bayırbucak Türkmenleri adına teşekkür ederek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.