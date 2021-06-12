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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

  • Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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