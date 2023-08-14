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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak

Geçen hafta yurdun büyük bölümünde sıcaklık mevsim normallerinde seyretti. Bu hafta ise sıcaklık artacak, mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Termometreler Ankara'da 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceyi gösterecek.

09:06 . 14/08/2023 Pazartesi
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Sıcaklık İstanbul'da 30, İzmir'de 33 derece olacak.

Sıcaklık İstanbul'da 30, İzmir'de 33 derece olacak.

Basra'dan gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası, yurdun iç kesimlerinde de etkili olacak. Sıcaklık hafta boyunca artacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkmasını beklediklerini ve sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar süreceğini açıkladı.


Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun büyük bölümünde cumaya kadar yağış beklenmiyor.

Yurdun bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor


İlker Koç kısa süreli yağış geçişlerinin beklendiği illeri aktardı:


"Pazartesi günü yalnız İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişinin olmasını bekliyoruz. Salı İstanbul, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, çarşamba ise Trabzon, Rize ve Afyonkarahisar sınırında kısa süreli sağanak geçişi yaşanacak."

3 büyükşehirin hava sıcaklıkları


Sıcaklık İstanbul'da 30, İzmir'de 33 derece olacak. Üç büyük ilin en sıcağı ise Ankara...


Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkarak 39 dereceleri bulması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor.

#İstanbul
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#Hava Durumu
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