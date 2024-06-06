Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.









Hava sıcaklıkları düşüyor





Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağının tahmin edildiğini açıkladı.









MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya ve bölgenin güneyinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile Bursa'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.





EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu





KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı





KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu





İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu





ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





HATAY °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu





ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.





ARTVİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu





SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu





TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu





TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı





KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu





MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





DENİZLERDE HAVA





Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.





KARADENİZ





Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in batısı pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, siste zayıf.





MARMARA





Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.





EGE





Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.





AKDENİZ





Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar; Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.





VAN GÖLÜ





Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.











