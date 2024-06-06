|
Hayat

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji birçok kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağının tahmin edildiğini açıkladı.

09:09 - 6/06/2024 Perşembe
Diğer
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıkları düşüyor


Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağının tahmin edildiğini açıkladı.



MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya ve bölgenin güneyinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile Bursa'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.


EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı


KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu


İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu


ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


HATAY °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu


ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.


ARTVİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu


SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu


TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu


TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı


KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu


MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in batısı pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, siste zayıf.


MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.


EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.


AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar; Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.


VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.




#Hava durumu
#meteoroloji
#İstanbul
#Ankara
36 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Giovanni van Bronckhorst Kimdir?