Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya ve bölgenin güneyinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile Bursa'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in batısı pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, siste zayıf.
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar; Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu akşam saatlerine kadar Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.