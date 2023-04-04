Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın, bölgenin kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.