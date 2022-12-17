Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR ve YAĞIŞ UYARISI: Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

REKLAM

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

REKLAM

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

REKLAM

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

REKLAM

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ