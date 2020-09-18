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Hayat Meteorolojiden Marmara için fırtına ve yağış uyarısı 18 Eylül hava durumu nasıl?
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Meteoroloji'den Marmara için fırtına ve yağış uyarısı: 18 Eylül hava durumu nasıl?

Meteoroloji yetkilileri 18 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre, öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kuzey bölgeleri için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan Rize, Artvin ve Trabzon çevrelerinde şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 18 Eylül hava durumu raporu…

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Sıcaklık dört derece azalıyor

Hava sıcaklılarının ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağış ve fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

  • Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Doğuda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli’de 34, Erzincan’da 33, Iğdır’da 33, Ağrı’da 30, Erzurum’da 29, Kars’ta 28 ve Ardahan’da 26 derece olacak.

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