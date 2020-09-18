Meteoroloji'den Marmara için fırtına ve yağış uyarısı: 18 Eylül hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Sıcaklık dört derece azalıyor

Hava sıcaklılarının ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağış ve fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Doğuda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli’de 34, Erzincan’da 33, Iğdır’da 33, Ağrı’da 30, Erzurum’da 29, Kars’ta 28 ve Ardahan’da 26 derece olacak.