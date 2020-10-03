Meteoroloji'den sarı kodlu sıcaklık uyarısı: Termometreler 35 dereceyi görecek

Türkiye'ye yarından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji yetkilileri, mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava durumu raporunu yayınladı. Alınan bilgilere göre; Sıcaklıklar yarından itibaren artacak. 4 ila 8 derecelik bir artış beklenirken güneş çarpma riskine karşı uyarı da yapıldı.
Bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:
Ankara 27
İstanbul 28
İzmir 35
Afyonkarahisar 28
Adana 32
Antalya 35
Bolu 28
Samsun 27
Trabzon 25
Erzurum 21
Diyarbakır 30
Aydın 36
Muğla 33
Manisa 35
Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."