Meteoroloji'den sarı kodlu sıcaklık uyarısı: Termometreler 35 dereceyi görecek

Türkiye'ye yarından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji yetkilileri, mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava durumu raporunu yayınladı. Alınan bilgilere göre; Sıcaklıklar yarından itibaren artacak. 4 ila 8 derecelik bir artış beklenirken güneş çarpma riskine karşı uyarı da yapıldı.

Bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Ankara 27

İstanbul 28

İzmir 35

Afyonkarahisar 28

Adana 32

Antalya 35

Bolu 28

Samsun 27

Trabzon 25

Erzurum 21

Diyarbakır 30

Aydın 36

Muğla 33

Manisa 35

Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."