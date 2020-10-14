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Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi

2020 Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandilinin yaklaşmasıyla birçok kişi Mevlid Kandilinin tam olarak hangi tarihte olduğunu merak ediyor. Diyanet takvimine göre, 2020 yılı Mevlid Kandili gecesinin ne zaman idrak edileceği de belli oldu. Peki Mevlid Kandili ne zaman, kandil hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve ibadetler nelerdir? İşte 2020 Mevlid Kandili tarihi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
2020 yılı Mevlid Kandiline sayılı günler kaldı.
2020 yılı Mevlid Kandiline sayılı günler kaldı.

Mevlid Kandilinin yaklaşmasıyla birçok kişi Mevlid Kandilinin tam olarak hangi tarihte olduğunu merak ediyor. Peki 2020 yılı Mevlid Kandili ne zaman?

2020 Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.

2020 Diyanet dini günler takvimi

2020 Diyanet dini günler takvimi

Kandiller, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

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