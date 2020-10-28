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Hayat Mevlit Kandili dolayısıyla tüm minarelerden salavatlar yükselecek
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Mevlit Kandili dolayısıyla tüm minarelerden salavatlar yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.

Haber Merkezi AA
Sultanahmet Camii
Sultanahmet Camii

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum. Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Âlemlere Rahmet Nebi!"

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