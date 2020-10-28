Mevlit Kandili dolayısıyla tüm minarelerden salavatlar yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum. Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Âlemlere Rahmet Nebi!"

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Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21:00’de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum.



Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun

Ey Âlemlere Rahmet Nebi! pic.twitter.com/8j54dbg08H — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 28, 2020