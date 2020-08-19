Michelle Obama'nın 'oy ver' yazılı kolyesi viral oldu: Bir gecede 2 bin tane sipariş verildi

Yönetmen Spike Lee ile birlikte kamera karşısına geçen Danny Aiello’nun yardımcı roldeki olağanüstü performansı ve senaryosuyla Oscar kazanan film, Hollywood klişelerine meydan okuyan modern sinema dili, beyazperdede ilk kez böylesine ete kemiğe bürünen, gerçekçi siyahî karakterleri ve çok tartışılan finaliyle yıllara meydan okuyan bir klâsik.

Küçük aklıyla hesap edemediği şey ise, sinirlerin zaten gergin olduğu bu yılın en sıcak gününde olayların ne kadar kolay kontrolden çıkabileceği.

Sal'ın Meşhur Pizzaları isimli dükkanında iki oğlu ve siyahi Mookie çalışıyor. Mookie'nin hayatında ise kız kardeşi Tina dışında, iki kankası, rap düşkünü sessiz Radio Raheem ve çabuk alevlenen mizacıyla Buggin’ Out var.

New York Brooklyne'de, yılın en sıcak günündeyiz. Mahallede geveze bir DJ'yin yeteneklerini sergilediği bir radyo istasyonu ve Koreli bir çiftin işlettiği bakkal dükkanı dışındaki tek dükkan bir beyazın işlettiği pizzacı.

Peki, ne mi anlatıyor Do the Right Thing? ABD Ulusal Film Arşivi tarafından Kongre Kütüphanesi’nde ‘kültürel, tarihî ve estetik önem’ taşıdığı için saklanmak üzere seçilmiş filmler arasında yer alan film, Amerikan sinemasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Doğruyu Seç filmi, ırkçılığa karşı olan fikri verirken izleyici sıkmak yerine güldürü öğeleriyle eğlenceli hale getirilmiş. Irkıçılığı ti’ye alan yönetmen Spike Lee, IMDb’ten de 7,9 puan almış. ABD'nin bir önceki devlet başkanı olan Barack Obama ve eşi Michelle Robinson da ilk buluşmalarında bu filmi izlemişler.

Yönetmeni Spike Lee, çok zor bir şeyi başarmış ve ırkçılık gibi tehlikeli bir konuyu başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktardı.

Buna karşın yapılan filmler de bir o kadar çekildiği dönem ses getirmeyi başarmış. 80'lerde yapılmış olan Amerikan filmleri içerisinde en değerlilerinden biri kabul edilen Do the Right Thing (Doğruyu Seç)

Ünlü film kanalı, ırkçı ve kölelik ögeleri içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filmini yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu. 1939 yılında yapılan film 10 dalda Oscar ödülü kazanmıştı. HBO Max tarafından yapılan açıklamada Rüzgar Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve maalesef Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu ırkçı tasvirler o zaman da şu an da yanlış. Dolayısıyla filmi platformda tutmanın ve bazı ifadeleri kınamamanın sorumsuz olacağını düşündük. Bu tasvirler kesinlikle WarnerMedia’nın değerlerine aykırı ifadeleri kullanıldı.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından alenen öldürülmesinin video kaydıyla gündeme oturduktan sonra ırkçılık karşıtı protestolar ülkenin her yerine yayıldı. ABD´nin ünü dizi ve film kanalı HBO Max da ırkçılığa karşı yeni bir karar aldı.

Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film: Yine polis şiddetiyle hayatını kaybeden bir siyahi

Farklı zamanlarda çeşitli biçimleriyle karşımıza çıkan ırkçı ayrım son olarak yine ABD'de kendini gösterdi. George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden ardından ülkenin dört bir yanında artan protestolar devlet tarafından engellenmeye çalışırken bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü. Siyahilere uygulanan ırkçılık ve şiddet birçok filme konu oldu. Onlardan biri de 1989 yılında yapılan Doğruyu Seç (Do the Right Thing). Filmin günümüz ise benzerliği ise Radio Raheem isimli karakterinin George Floyd gibi polis şiddeti sonucunda hayatını kaybediyor olması. Bu film Barack Obama ve eşi Michelle Robinson da ilk buluşmalarında izledikleri film.

