Michelle Obama'nın 'oy ver' yazılı kolyesi viral oldu: Bir gecede 2 bin tane sipariş verildi
Önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın Demokrat Ulusal Kongre'nin ilk gününde yaptığı konuşmanın etkisi hala devam ediyor. Obama'nın Trump hakkında söylediklerinin yanı sıra 'VOTE' (Oy ver) yazan kolyesi de bir o kadar konuşuldu. Hatta altın kolyenin satışları patladı. Kolyeyi üreten butiğin sahibi, 300 dolarlık kolye için bir gecede 2 bin sipariş aldıklarını söyledi.
ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk kez online düzenlenen Demokrat Parti kurultayının ilk gününe eski first lady Michelle Obama'nın Başkan Donald Trump'ı yerden yere vurması damga vurdu.
Ülkemiz için yanlış başkan
Beyaz Saray'dan ayrıldığı Ocak 2017'den beri Demokratların başkan adayı yarışına katılması yönünde kuvvetli çağrıları reddeden Michelle Obama, ateşli konuşmasında, Trump için "Ülkemiz için yanlış başkan" dedi. Trump'tan da cevap hiç gecikmemişti.
Satışları patladı
Konuşmanın dışında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin 44'üncü First Lady'si Michelle Obama'nın Demokrat Ulusal Kongre'nin ilk gününde konuşma yaparken taktığı 'VOTE' (Oy ver) yazan altın kolyenin satışları patladı. Kolyeyi üreten butiğin sahibi, 300 dolarlık kolye için bir gecede 2 bin sipariş aldıklarını söyledi.
Kendi kolyesini görünce ağladı
Kolyenin tasarımcısı Chari Cuthbert, Obama'nın konuşma sırasında kendi tasarımı kolyeyi taktığını görünce ağlamaya başladığını anlattı.