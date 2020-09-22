Mıhlama nasıl yapılır? Adım adım mıhlama tarifi

Sizlere vereceğimiz adımlarla evlerinizde çok pratik ve tam kıvamında mıhlama yapabilirsiniz. Pratik yemek tariflerinden mıhlama için tarife buyurun...
Mıhlama Tarifi
Malzemeler:
1 Su Bardağı Mısır Unu
3 Çorba Kaşığı Tereyağı
2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su
1 Kase Dil Peyniri
Yeteri Kadar Tuz
Mıhlama Yapılışı:
Mısır ununu ve yağı tavaya alıp kokusu çıkana kadar iyice kavurun. Suyu ekleyip çektirin, muhallebi kıvamına gelince peynir ve tuzu ekleyin. Peynir de eriyince bekletmeden servis edin.
Mıhlama kaç dakikada pişer?
5 dakikada hazırlanan mıhlama 20 dakikada pişer.
Mıhlamanın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan mıhlamanın kalorisi 356.
Mıhlama yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Mıhlama için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,25 lira.