|
Hayat

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan acı haber geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti.

17:44 . 12/02/2023 Pazar
Diğer
Nilay Aydoğan

Nilay Aydoğan

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

AHMET DÜVERİOĞLU'NUN KUZENİYDİ

Aynı zamanda Bursaspor forması giyen Ahmet Düverioğlu'nun da kuzeni olan Nilay Aydoğan için Yeşil Beyazlı ekipten taziye mesajı geldi. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ahmet Düverioğlu’nun kuzeni, basketbolcu Nilay Aydoğan'ın Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza yardım ve şifa dileriz." denildi.



#Nilay Aydoğan
#hatay
#maraş
#malatya
23 dakika önce
default-profile-img
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan acı haber geldi
Aile Bakanlığından 'koruyucu aile uygulaması' açıklaması
Enes Ünal golünü attı ve depremzedeler için mesaj yolladı
İsrail ablukası altındaki Gazze'de depremzedeler için kan bağışı kampanyası
Galatasaray acı haberi paylaştı: Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti
Volkan Demirel depremzedeler için yeniden Hatay'da
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.