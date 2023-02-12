Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan acı haber geldi

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Nilay Aydoğan
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Aynı zamanda Bursaspor forması giyen Ahmet Düverioğlu'nun da kuzeni olan Nilay Aydoğan için Yeşil Beyazlı ekipten taziye mesajı geldi. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ahmet Düverioğlu’nun kuzeni, basketbolcu Nilay Aydoğan'ın Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza yardım ve şifa dileriz." denildi.