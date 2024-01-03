Milli Saraylar’ı 7 milyon kişi gezdi

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi yapılara ziyaret 2022 yılına göre yüzde 9 arttı. Topkapı Sarayı’nı 3 milyon 474 bin, Dolmabahçe Sarayı’nı ise 1 milyon 421 bin turist gezdi. İslam Medeniyetleri Müzesi’ni 800 bin kişi ziyaret etti. Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi de ziyaretçi sayısını artırarak 513 bin 100 kişiyi geçtiğimiz yıl konuk etti. Milli Saraylar Resim Müzesi 459 bin, Küçüksu Kasrı 191 bin, Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise 150 bin kişiyi ağırladı.