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Hayat

Milli Saraylar’ı 7 milyon kişi gezdi

İstanbul'da yer alan Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk, kasır ve müzeler 2023’te 7 milyon 261 bin 241 kişi tarafından ziyaret edildi.

04:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:46 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Beylerbeyi Sarayı.
Beylerbeyi Sarayı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi yapılara ziyaret 2022 yılına göre yüzde 9 arttı. Topkapı Sarayı’nı 3 milyon 474 bin, Dolmabahçe Sarayı’nı ise 1 milyon 421 bin turist gezdi. İslam Medeniyetleri Müzesi’ni 800 bin kişi ziyaret etti. Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi de ziyaretçi sayısını artırarak 513 bin 100 kişiyi geçtiğimiz yıl konuk etti. Milli Saraylar Resim Müzesi 459 bin, Küçüksu Kasrı 191 bin, Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise 150 bin kişiyi ağırladı.



#Turizm
#Tarih
#Aktüel
#Milli Saraylar Başkanlığı
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