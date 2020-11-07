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Milyonda bir denk gelir: İkiz kardeşler aynı gün doğum yaptı

Milyonda bir denk gelir: İkiz kardeşler aynı gün doğum yaptı

ABD'de uzmanlara göre binde bir yaşanan bir tesadüf gerçekleşti. Aynı gün doğan kardeşler aynı gün doğum yaptı.

Haber Merkezi DHA
Amber Tramontana ve Autum Shaw adlı ikiz kardeşler
Amber Tramontana ve Autum Shaw adlı ikiz kardeşler

ABD’nin Tennessee Fort Sanders Hastanesi’nde doğum yapan ikiz kardeşler 90 dakika arayla bebeklerini dünyaya getirdi. ABD'li uzmanlar böylesi bir tesadüfün binde bir olduğunu gerçekleştiğini ifade etti. ABD'de tesadüfün böylesi denilecek bir olay yaşandı. Tennesseeeyaletinde yaşayan Amber Tramontana ve Autum Shaw adlı ikiz kardeşler aynı okulda okudu, hatta aynı eyalete gelin gitti.

31 Ekim'de doğum günleri olan ikiz kardeşler, Tennessee eyaletindeki Fort Sanders Hastanesi’nde aynı gün 90 dakika arayla çocuklarını dünyaya getirdi.

90 DAKİKA ARAYLA DOĞUM

İkiz kardeşlerden Autum Shaw, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Hayatımız boyunca her şeyi birlikte yaptık, hemşirelik okuluna birlikte gittik. Eşlerimiz dahi aynı eyalette. Ancak aynı anda hamile kalmayı daha önce planlamadık" dedi.

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