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Milyonlar rahat nefes alacak: Hayat kolaylaştıracak uygulamalar e-Devlet'te

Milyonlarca velinin hayatını kolaylaştıracak 25 farklı hizmet artık e-Devlet'te. Veliler, okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar farklı hizmetleri e-Devlet üzerinden takip edebilecek. İşte detaylar...

13:28 . 9/07/2023 Pazar
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Arşiv

Arşiv

Velilerden kaza yapanlara kadar milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, kurum kurum gezmeden işini çözmesini sağlayacak arka arkaya projeler hizmete girecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet hizmetleri ile ilgili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna bilgi verdi. Koç, şu mesajları verdi:

Veliler nefes alacak

16 yaş altındaki çocukların velileri, okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar 25 hizmeti e-Devlet üzerinden alabilecek ve takip edebilecek.

Diplomalara rahat ulaşım

'Eğitim Hayatım' hizmeti devreye sokulacak. Anaokulundan yükseköğretime kadar bütün eğitim hayatının dijital kayıtları, staj ve sertifikaları burada yer alacak. Okullardan otoparklara, otobüs duraklarından hastanelere, acil toplanma alanlarına kadar her şeyin görülebileceği konum bazlı bir hizmet de e-Devlet'te yer alacak.

Sanal asistan

Sabah'ta yer alan habere göre, e-Devlet yapay zeka kullanmaya başlayacak. Bu kapsamda sanal asistanlık uygulaması devreye alınacak. Vatandaş çağrı merkezleri yerine sanal asistanlar ile konuşacak. Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek. Koç, e-Devlet'in hacklandığı iddialarına şu yanıtı verdi

Kaput üzerinde evrak doldurmaya son

Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.

e- Devlet hacklenmedi

e-devlet altyapısı, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında bir veri tutmamaktadır. Ondan dolayı herhangi bir verinin sızması veya hacklenmesi teknik olarak mümkün değil. Ayrıca kullanıcıların sisteme girişleri için güçlü şifreleme yöntemlerini kullanıyoruz. Üstüne şu anda çift doğrulama getiriyoruz. Üstüne şu anda Z anahtarıyla birlikte blok zinciri teknolojisini getiriyoruz.

#e-devlet
#Ali Taha Koç
#Dijital Dönüşüm Ofisi
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