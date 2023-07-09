Milyonlar rahat nefes alacak: Hayat kolaylaştıracak uygulamalar e-Devlet'te

Velilerden kaza yapanlara kadar milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, kurum kurum gezmeden işini çözmesini sağlayacak arka arkaya projeler hizmete girecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet hizmetleri ile ilgili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna bilgi verdi. Koç, şu mesajları verdi:

Veliler nefes alacak

16 yaş altındaki çocukların velileri, okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar 25 hizmeti e-Devlet üzerinden alabilecek ve takip edebilecek.

Diplomalara rahat ulaşım

'Eğitim Hayatım' hizmeti devreye sokulacak. Anaokulundan yükseköğretime kadar bütün eğitim hayatının dijital kayıtları, staj ve sertifikaları burada yer alacak. Okullardan otoparklara, otobüs duraklarından hastanelere, acil toplanma alanlarına kadar her şeyin görülebileceği konum bazlı bir hizmet de e-Devlet'te yer alacak.

Sanal asistan

Sabah'ta yer alan habere göre, e-Devlet yapay zeka kullanmaya başlayacak. Bu kapsamda sanal asistanlık uygulaması devreye alınacak. Vatandaş çağrı merkezleri yerine sanal asistanlar ile konuşacak. Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek. Koç, e-Devlet'in hacklandığı iddialarına şu yanıtı verdi

Kaput üzerinde evrak doldurmaya son

Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.

e- Devlet hacklenmedi